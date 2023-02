Đoković: Ponosan sam na rekord, dolazim u Banjaluku ako budem zdrav

Srpski teniser Novak Đoković je u održao je konferenciju za medije pred put u Dubai gdje će nastupiti na turniru iz Serije 500.

"Nisam očekivao baš ovoliko medija, hvala. Ovo jeste neka vrsta tradicije, da se ispričamo na teniskom terenu“, rekao je na početku Đoković.

Počelo je naravno komentarom na novi rekord – 377. nedjelju na čelu ATP liste.

"Hvala na čestitkama, izuzetno sam ponosan što sam napravio još jedan rekord, ovoga puta rekord Štefi Graf. Ovom sportu sam podredio sve u životu, imam sreće da imam veliki tim ljudi oko sebe i bezrezervnu podršku porodice na ovom putu. Trudim se da uvek podsetim sebe odakle sam krenuo i šta je sve obuhvatalo kako bi se došlo do ovoga. U ovoj fazi karijere, osećam da moram još više napora da uložim u svakom smislu kako bih održao korak sa mladim izazivačima. Smena generacija je prirodna, hvala i Zverevu i Beretiniju na lepim rečima, prijaju komplimenti rivala. Oduvek sam se trudio da budem korektan s kolegama i da pričamo. Oni koji se bave tenisom na tom nivou razumeju šta je potrebno", rekao je Đoković.

Povreda zaliječena

Novaka čeka nastup na turniru u Dubaiju, a ono što je najvažnije je da je povreda koja ga je mučila u Australiji zaliječena.

"Povreda je sanirana, ja se bližim intenzitetu od 100 posto. Još nisam na tom nivou, ali ohrabrujuće je. Timski smo doneli odluku da idem u Dubai. Ambicije su uvek najviše", rekao je Novak.

Što se tiče nastupa na Mastersima u SAD, Đoković još nema odgovor:

"Za SAD zavisi od situacije, čekam odgovor i nije u mojim rukama. Videćemo kako se stvari da se odvijaju u naredne dve nedelje".

Vratio se Đoković na priču o prvom mjestu na svijetu pa su stigle nove pohvale za Karlosa Alkarasa.

"Alkaras je zaslužio mesto broj jedan i grend slem titulu, imam samo reči hvale za njega i na terenu i van njega. Eksplozivan, napreduje stalno, može da igra na najvišem nivou na svim podlogama, sjajan tim predvođen Fererom. Meni prvo mesto nije apsolutni prioritet. Težim uvek ka tome, ali već nekoliko godina gledam na to samo kao na posledicu dobrih rezultata. Prioritet je da ostanem zdrav i da budem u skladu sa sobom na terenu i van njega. Tad znam da mogu da osvojim bilo koji turnir", rekao je Đoković.

"Radujem se dolasku u Banjaluku"

Najbolji teniser svijeta je istakao da će igrati ATP turnir u Banjaluci ako bude zdrav.

"Radujem se dolasku u Banjaluku. Ako budem zdrav dolazim. Volim da igram. Igrao sam davno sa Viktorom Troicikim. Drago mi je što smo dobili podršku od Grada i Republike Srpske. Nadam se da će radovi biti završeni na vreme. Ne znam o imenima to je u rukama organizacije. Nadam se da će sve biti uredu i verujem da nas čeka veoma jak turnir", rekao je Đoković

"Srpska open" igra se u Banjaluci od 17. do 23 aprila, a turnir nosi 250 ATP poena.

O broju titula koje će ga zadovoljiti

"Ne postoji taj broj. Nema ga još. Nemam krajnji broj osvojenih titula na Grend slemovima i godina do kada ću igrati. Nekako po automatizmu posle 30 godine se postavlja pitanje kada je kraj. Ima puno tih predviđanja i nagađanja. Ta 'glad', koju bih ja označio kao strast prema sportu. Ja volim sa bilo kim da igram tenis, rekreativno, tako da nema odbojnosti prema tenisu zato što on oduzima toliki deo mog života. U profesionalnom smislu imam želju da se dokazujem. Neko je to ocenio kao prepotetno, ja ne mislim da je tako. Onaj koji ima šansu da osvoji istorijski broj titula, on to želi", kazao je Novak.

O rivalstvu sa Rafaelom Nadalom

"Mislim da bismo potpisali i on i ja da igramo finale Rolan Garosa. On je definitivno moj najveći rival, broji najviše mečeva od bilo kog u istoriji tenisa. Generacijski smo blizu, pa smo tako na neki način i odrasli kroz turnire. Doduše, on je ranije počeo da beleži rezultate. Uz Federera, najviše je na mene uticao. Ta rivalstva sa njim, početak mečeva, uvek su mi bili enigma kako da počnem da ih pobeđujem", rekao je Đoković.