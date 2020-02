Đoković: Posle finala osećam mir, spokoj i sklad

Srpski teniser Novak Đoković, koji je juče osvojio Australijan open osmi put, održao je konferenciju za novinare u Botaničkoj bašti u Melburnu.

Nakon prespavane noći i sumiranja utisaka, Novak je u opuštenom razgovoru sa novinarima pričao o tome šta je pomislio prije nego što je otišao na spavanje.

"Pričao sam sa ženom sinoć pre nego što sam legao u krevet i zaspao. Pitala me je kako se osećam, da li imam milion misli koje mi se vrte po glavi. Ja sam rekao da osećam potpunu tišinu i mir. To je nešto što me i danas drži i nemam osećaj prevelike uzbuđenosti, niti ushićenja. Oslobodio sam se svega, jer u toku turnira stvarno ima dosta i 'interne' borbe, misli vam lutaju stalno. Konstantno morate da vraćate sebe u balans, da sebe uvodite u stanje pozitivne energije i razmišljanja", rekao je Đoković novinarima u Botaničkoj bašti.

Kako je kazao, poslije meča osjeća mir, spokoj i sklad.

"To je ono što želim da osećam u ovom trenutku. Osećam sreću što se vraćam svojoj porodici u Srbiju", rekao je Novak.

Rekao je da se u svoju zemlju vraća za desetak dana, i tamo će biti šest-sedam dana prije odlaska za Dubaji, nakon čega će se opet vratiti u Srbiju.

"Radujem se da vidim i svoje roditelje, širu familiju i svoj narod, i da se lepo proslavi", kaže srpski teniser.

Pred početak sezone je poželio da se što prije vrati na prvo mjesto ATP liste, ali s druge strane, prioritet mu je bio da u Australiji zaopčne sezonu na najbolji mogući način.

"ATP kup je prošao mnogo bolje nego što sam zamišljao i poželeo. Šest pobeda u singlu, dve u dublu, timska atmosfera je ono što je nama dozvolilo da beležimo tako veliki uspeh i osvojimo taj ATP kup. S druge strane, meni je to dalo dodatni stimulans, motivaciju, snagu, polet koji sam osetio, i na Australijan openu sam samo nastavio sa tim igrama", rekao je Đoković.

Nada se uspješnoj sezoni na tvrdoj podlozi, pogotovo u Indijan Velsu i Majamiju, gdje je imao puno uspjeha u karijeri, ali prošlih nekoliko godina nije bilježio dobre rezultate.

Kaže da nije pročitao sve poruke koje su mu stigle, ali zahvaljuje svima na čestitkama.