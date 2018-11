Đoković: Pre pet meseci je bio drugačiji osećaj na terenu

Novak Đoković ima nestvarnih pet mjeseci iza sebe za kojih je sa 22. mjesta na svijetu došao do prvog, a ni sam nije vjerovao da to može.

Novak je u nestvarno dobroj seriji rezultata i trenutno je na učinku od 20 pobjeda zaredom.

Srpski teniser se u osmini finala sastao sa bosanskohercegovačkim teniserom Damirom Džumhurom kojeg je olako pobijedio (poslije predaje), a sada mu u četvrtfinalu slijedi duel sa Hrvatom Marinom Čilićem.

Poslije tačno godinu dana Đoković će od ponedeljka biti prvi teniser svijeta.

"Naravno da sam veoma ponosan na taj uspeh. Da ste mi pre pet meseci to rekli (da ću biti broj 1)... Tada je to bilo malo verovatno s obzirom na moj renking i na to kako sam igrao, ali se i osećao na terenu", rekao je Đoković.

Novak i Marin su se dva puta sastali u karijeri, a Srbin trenutno vodi sa 15-2. Međutim, Čilić možda ima čemu da se nada s obzirom da je u posljednja tri međusobna okršaja pružio fantastičan otpor.

U Sinsinatiju ove godine je uzeo set, u Londonu je slavio, a 2016. upravo u Barsiju takođe je pobijedio, i to sa 2:0.

"On ima veoma dobar servis i jake udarce sa osnovne linije. Jednostavno, igra veoma moćan tenis. Teško je hvatati njegove 'rakete'. Njegovi prvi servisi su veoma, veoma brzi i imaju dosta rotacije u njima, a često ih i kombinuje", jasan je Novak.

