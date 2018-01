Đoković: Priča o sastanku nije tačna

Novak Đoković otkrio je istinu o sastanku Saveza igrača na kojima je predložio drugačiju raspodjelu novca i povećanje nagradnog fonda na Grend slemovima.

Đoković je u utorak uspješno startovao na Australijan openu pobjedom nad Donaldom Jangom a 6:1, 6:2, 6:4, ali je novinare više zanimalo i šta se događalo na tom sastanku.

"Ne, nema bojkota!", kratak je bio odgovor na pitanje o sljedećem izdanju turnira.

Od specijalnog izvještača B92 iz Melburna Nikole Đukića.

"Video sam da su neki od vas pisali priče koje su pomalo pretjerane. Mnoge ste stvari izvukli iz konteksta i predstavili me kao pohlepnog, čoveka koji traži više novca i preti bojkotom. Ali poštujem vašu slobodu da radite šta želite, samo što mnogo onoga što ste napisali nije istina. Ono što se desilo jeste da smo mi, igrači, želeli da razgovaramo o nekim temama. Ne mislim da postoji ništa nezdravo povodom toga. Uradili smo to zajedno, više od 100 igrača se sastane dva ili tri puta tokom godine. Ovo je jedno od mesta na kojima možemo da se okupimo. Želeli smo da iskoristimo tu priliku i da čujemo svačije mišljenje. Niti jedna odluka nije donesena, nije bilo priče o bojkotu, to je sve što mogu da kažem", rekao je Đoković.

On je navodno predložio formiranje sindikata igrača koji će se boriti za veće nagradne fondove na turnirima.

"Slušajte ljudi, znam da biste želeli da ovo napreduje u nekoliko koraka – govorite o sindikatu, štrajku, radikalnim odlukama kojima bismo dobili novčane kompenzacije koje zaslužujemo. Ali nije bilo razgovora o tome. Nije bilo namere da nekoga izbacimo iz prostorije, sve je učinjeno na normalan, pristojan način – igrači su želeli da ostanu sami. Bilo je oko 100 tenisera u toj prostoriji i diskutovali smo o nekim stvarima. To je sve. Ubuduće će možda biti više ovakvih sastanaka jer nikada ne dobijete priliku da čujete šta većina misli. To je bila jedina svrha okupljanja".

Srpski igrač je istakao da je poboljšanje sporta cilj koji imaju svi na ATP turu.

"Svi čine najbolje za sve. Trenutno smo na Australijan openu i čelnici turnira uvek pokušavaju da kompenzuju igrače na najbolji mogući način. Kreg Tili uvek pokušava da učini da se osećamo kao kod kuće, da uvidimo da nas poštuju i vrednuju. Trenutno sve ide u pravom smjeru. Dio sam savijeta, ali ne sjedim za stolovima na kojima se odlučuje. Znamo svi da sve što treba da bude izglasano, prvo mora da prođe kroz savet. Nisam samo ja taj koji donosi odluke, daleko od toga. Drago mi je što sam deo te priče i što mogu da pomognem da naš sport bude bolji sada, ali i u budućnosti. Nadam se da će sledeća generacija imati bolji sport".

Onda je Mark Dikson, novinar "Dejli Mejla" koji je "napumpao" priču malo i razotkriven jer je pitao da li je sastanku prisustvovao advokat, kako je on napisao.

"Ne, odakle vam to", kratko mu je Đoković uzvratio.

"Znači, to nije tačno?", usledilo je drugo pitanje.

"Ne".