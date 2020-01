Đoković: Prošao sam i raj i pakao

Još jedan nevjerovatan meč odigrao je Novak Đoković na ATP Kupu, ovoga puta protiv Rusa Danila Medvedeva!

Uspio je drugi reket svijeta da slavi rezultatom 2:1 i tako donese drugu pobjedu Srbiji koja je na taj način obezbijedila finale pomenutog takmičenja, i to poslije dva sata i 49 minuta igre.

"Bilo je jako emotivno i stresno, pogotovo u drugom setu kada se lomio rezultat. Osećao sam pritisak i u trećem setu. Na neki način sam bio bespomoćan u određenim trenucima, jer je on igrao toliko čvrsto i malo je grešio. Bilo ga je teško probiti sa bilo koje strane. Napredovao je dosta i u svojoj kretnji. Mislim da sam izvrsno igrao do 6:1 i 1:0 u drugom setu. Malo je sreće tada falilo da zadržim svoj servis i mislim da bih ga slomio u tom trenutku da sam uspeo", rekao je Đoković posle meča za Sport Klub i dodao:

"Iznervirao sam se malo, on je podigao nivo igre i brzo je bilo 4:1. Uspeo sam da se saberem i dođem do 4:4 i 5:5. Na njegove servise tada sam mogao da odigram malo hrabrije, jer su oba gema bila tesna. Malo sam previše pasivno igrao, a on je znao šta radi.

"Treći set je bio neverovatan, mnogo energije je potrošeno. Onaj poen je bio neverovatan kada sam spasio servis. Ovo je definitivno jedan od najneverovatnijih mečeva koji sam igrao za reprezentaciju i u svojoj karijeri. Što se tiče emocija, prolazio sam kroz i raj i pakao u istom meču".