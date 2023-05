Đoković: Razočaran sam u mnoge kolege

Novak Đoković je, poslije ispadanja Karlosa Alkarasa, postao glavni kandidat za titulu na Mastersu u Rimu.

Do kraja sedmice će pokušati da odbrani trofej osvojen prošle sezone, a između pobjede nad Grigorom Dimitrovim i meča protiv Kamerona Norija u osmini finala u utorak, dao je intervju za "Sportmediaset".

Italijanske kolege je još jednom zanimao Novakov osvrt na Australiju, torturu kroz koju je tamo prošao i generalno utiske nakon nekoliko zabrana da igra na grend slemovima, deportacije i krajnje, reklo bi se, pobjede.

"Ja nisam antivakser i nikad nisam rekao da jesam. Ja sam za izbor, branim slobodu izbora, slobodu odlučivanja šta ćete da ubrizgate u svoje telo, a šta ne. Jednom sam to objasnio BBC-ju po povratku iz Australije, ali su tada eliminisali mnoge rečenice. One koje nisu bile zgodne. Tako da više nikad nisam govorio o ovoj priči", počeo je Đoković.

Potom se vratio na sve šta je proživio prošle godine u Australiji i osvrnuo se na čovjeka iz Sirije sa kojim se, kako kaže, povezao.

"Kakvo je to mesto gde su me držali? Zatvor. Nisam mogao da otvorim prozor. Ostao sam manje od nedelju dana, ali sam zatekao tamo mlade ljude, ratne izbeglice, koji su bili tamo jako dugo. Moj slučaj je služio da ih rasvetli, skoro svi su oslobođeni i to me teši. Mladi Sirijac je tamo bio već devet godina. Sada je u SAD. Kada se vratim ovog leta, želim da ga ponovo nađem i vidim na US openu. Osećam se povezano s njim", rekao je srpski as i potom dodao:

"Australijski sudija je prihvatio moju žalbu, ali me je ministar za imigraciju, koji ima ovlašćenja da deportuje koga hoće bez razloga, izbacio iz zemlje. Ali ja nisam prekršio pravila. Ušao sam u Australiju sa potrebnim i ispravnim dukumentima. Imao sam kovid i izlečio se. Poštovao sam pravila i nikoga nisam ugrožavao. Ipak, odjednom sam postao politički slučaj, ovaj koji je ugrozio svet. Sistem, čiji su mediji deo, zahtevao je metu koja je bila suprotna mejnstrimu. A ja sam to postao. Dali su mi etiketu 'no vax', potpuno lažnu stvar zbog koje mi je i dalje muka. Stavljen sam u sredinu, izdvojen kao 'perosna non grata'. Našao sam se sam i osećao sam se kao ovca okružena sa 20 vukova. A sam čovek nema šanse protiv velikih medija. Međutim, brzo sam to zaboravo. Fokusiran sam na pozitivne stvari. Imao sam kovid po drugi put. Uvek sam prihvatao pravila, nisam mogao da idem u SAD ni nisam otišao. Odustao sam od dva US opena da bih ostao dosledan sebi. Potom sam se vratio u Australiju i pobedio. Ali sam bio razočaran, od strane medija i mnogih kolega. Kada je pola protiv vas, onda vidite pravo lice ljudi. I mnogi od njih su okrenuli glavu, mnogo igrača i poneki organizator", rekao je Novak.

Italijane su više od tenisa zanimale teme van terena, pa su tako pitali Đokovića o ratu u Ukrajini.

"Jedino što mogu da kažem, kao dete rata, je ovo: Niko ne pobeđuje u ratu! Rat je najružnija stvar u životu, čovekov najgori izum, najgora ideja u istoriji", kaže Đoković i dodaje:

"Video sam dva rata, civilni u Jugoslaviji i NATO bombardovanje. Video sam patnju svoje porodice, siromaštvo svoje zemlje. Rat je nešto mnogo veće od nas, samo se molite Bogu da ga sutra prekine".

Istakao je i na koji način je rat uticao na njegovo zdravlje.

"Nažalost, rat u Ukraini je spor i svakim danom sve razorniji. Razoreni su gradovi, prekinuti životi, a ima i štete koja se ne vidi, a trajaće dugo. Čitao sam članak o posledicama ratnih trauma - utiču na zdravlje, posebno na varenje. Imao sam problema sa mikrobiomom, karijera mi je krenula uzlaznom putanjom tek kada sam saznao da sam intolerantan na gluten i mlečne proizvode, a to je možda povezano sa ratom", rekao je Đoković, prenosi b92.