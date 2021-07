Đoković: Razumem da većina želi pobedu autsajdera, ponekad me to omete

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je na konferenciji nakon pobjede u osmini finala Vimbldona protiv Kristijana Garina istakao da razumije publiku koja navija za autsajdera, ali da ga to ponekad omete.

"Iskreno, to nije bio slučaj danas. Imao sam podršku. Sjajnu atmosferu sam osetio na terenu. Razumem da većina ljudi želi pobedu autsajdera u većini slučajeva. Jednostavno moraš to da prihvatiš. Ponekad ostanem ljubazan, zadržim fokus na meni i meču. A ponekad me to omete. Svi smo mi ljudi. Najvažnije je da se vratimo posle toga. Na nekim mestima imam veću podršku, na nekim manju. Zavisi i od toga protiv koga igram", rekao je Novak.

On je takođe naveo da se bavi samo tekućim stvarima, te da ne razmišlja o trci za najboljeg svih vremena.

"Ne dozvoljavam sebi da previše razmišljam o GOAT trci. Moram da se bavim svojim svakodnevnim rutinama na isti način kao i pre. Ako počnem da pridajem pažnju tome, osećam da će me to izbaciti iz koloseka", kazao je Đoković.

Novak je još jednom analizirao meč sa Garinom.

"Posebno sam zadovoljan mečom danas. Bila je to sasvim solidna partija od prvog do poslednjeg poena. Bio sam mentalno prisutan. Kristijan je prvi put igrao na Centralnom terenu. Bio je nervozan, pravio mnogo neiznuđenih grešaka, što mi je dalo priliku da osvojim prvi set. Bilo je posle toga nekoliko gustih gemova, ali sam uspevao da napravim brejk kada je bilo najpotrebnije. Služio me je servis. Kad je to slučaj, dobijam mnogo lakih poena, brže osvajam gemove. To mi daje više samopouzdanja, čini me opuštenijim u gemova kada riterniram. Sve u svemu, prilično sam zadovoljan današnjim mečom", dodao je on, prenosi "Telegraf.rs".

Đoković za polufinale igra protiv Martina Fučoviča, mađarskog tenisera koji je iznenađujuće eliminisao Andreja Rubljova.