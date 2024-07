Đoković: Reagujem kada se pređe granica

​Srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Vimbldona nije imao protiv sebe raspoloženog protivnika, već i domaću publiku koja ga je podržavala.

Teže nego što se očekivalo Đoković je poslije četiri seta savladao Džejkoba Firnlija i prošao dalje (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), a poslije osvojenog seta Britanca tražio je da se jedan navijač izbaci sa tribina "Centralnog terena".

Kamere nisu usnimile šta se tačno desilo, ali je pretpostavka da je vrijeđao Novaka o čemu je ovaj pričao poslije meča.

Kada je završio duel sa Firnlijem krenuo je ka tom dijelu tribina, međutim...

"Nije hteo da me pogleda kada sam mu se obratio, gledao je u telefon. Meni se gotovo svaki meč dešavaju situacije koje su nepoželjne. U 95 posto slučajeva ja to tolerišem", rekao je Đoković.

Još je dodao:

"To je nešto što je sasvim normalno. Ljudi su tu, platili su kartu, strastveni su, žele da protivnik pobedi, ti ispadneš. To je stvar ličnog izbora i njihovo pravo. Međutim, kad neko pređe liniju sportskog ponašanja - ja reagujem. Takav sam ceo život i biću do kraja karijere. Neću dozvoliti da me neko provocira, ponižava i omalovažava. Svakoga ću da pogledam u oči i mirno spavam."

Obično, u ovakvim situacijama Novak pokuša da istoleriše koliko je moguće.

"Kada se nekome suprotstavim, zanimljivo je kako velika većina, gotovo svi, samo spuste glavu. Svako je hrabar kada nije pažnja na njemu ili njoj", zaključio je Đoković.

Novak će naredni meč igrati u Londonu igrati protiv Alekseja Popirina u subotu u okviru trećeg kola. Njih dvojica su se nedavno sastala u Melburnu kada je srpski teniser slavio, prenosi "b92".

