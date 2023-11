Đoković: Rubljov me je mučio kao zmija žabu

Novak Đoković će u nedelju igrati za sedmi trofej na Mastersu u Parizu.

Protivnik će mu biti Grigor Dimitrov, a Novak je poslije pobjede nad Andrejom Rubljovim od 5:7, 7:6 (3), 7:5 priznao da je igrao protiv sjajnog igrača.

"Mislim da sam malo bolje disao, to je presudilo. Imao sam malo više vremena da udarim loptu. Rubljov me je mučio kao što zmija guši žabu tokom meča. Znao sam da ima jako veliki kvalitet. Danas je igrao zaista fantastično, ne verujem da je Rubljov ikad bio bolji. Mučio sam se na početku, a onda je potom bilo bolje, što je bilo presudno da osvojim drugi set. U trećem setu sam imao šanse, on je imao dobre šanse da se vrati, doživeo je nesrećnu duplu grešku, ali mislim da sam zaslužio da prođem dalje", rekao je Novak.

Pitali su ga i na šta je najponosniji.

"Što sam prošao kroz jako teške mečeve. Jako sam se loše osećao u protekla tri dana, našao sam način da pronađem snagu. Ne treba se predavati, verovao sam da mogu da se vratim nadam se da će sve biti u redu sutra u finalu", dodao je.

