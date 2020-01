Đoković: Samo jedan je dom, za mene je to Beograd

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, smatra da je tajna dominacije "velike trojke" u konstantnosti.

Drugi igrač na ATP listi je u razgovoru za Mondo.rs pričao o mnogim stvarima, predstojećem Grend slemu, Olimpijskoj godini, novoj generaciji tenisera, ali i o tome koje mjesto na svijetu smatra svojim domom.

Pred Novakom je u 2020. godini mnogo izazova.

"U ovoj godini mi predstoji dosta izazova i pažljivo sam se pripremao na to. Ovo je Olimpijska godina, za mene vrlo značajna i čini mi se da ove godine poseban prostor dajem timskim takmičenjima poput i samog ATP kupa koji smo osvojili pre samo desetak dana. Za mene su to posebna iskustva, transformativna u najmanju ruku. Uživam da delim i dajem i dobijam zauzvrat neverovatnu energiju od saigrača, publike, naših ljudi. Zato se i radujem Olimpijskim igrama ove godine. Naravno, i ostali turniri su i dalje prioritet, igraću ih uvek sa najvišim ciljevima jer ne umem drugačije. Nazvaću ovu godinu uspešnom ako zadržim zdravlje i želju da treniram i takmičim se i kada postane teško i usamljeno", rekao je Đoković za Mondo.

Đoković je srećan što je tako dugo, već više od deceniju, u svetskom vrhu.

"Ima sjajnih igrača koji se bore za titule, i volim što se to dešava jer tenis zaslužuje da ima i rivalstva i zvezde. Tu su i Cicipas, Medvedev, Zverev, Šapovalov, Tim. Na svakom turniru iz nedelje u nedelju možemo da se suretnemo sa različitim talentima. Ja sam, srećom, deo grupe koja se odvojila od ostalih konstantnošću, pa samim tim dominiramo rezultatima već više od deceniju. Mi smo deo generacije koja je dosta otvorenog uma i dosta uči i usvaja novitete u treninzima, oporavku, strategiji što nam produžava profesionalnu karijeru", dodao je Đoković.

Iako već dosta dugo živi u Monte Karlu, Novak jedinim svojim domom smatra Beograd.

"Lepo je imati opcije za život širom sveta, ali za mene je Srbija uvek bila jedini istinski dom. To više puta ponosno ističem. Kako sam napunio 15 godina, tako sam počeo da se selim i najduže sto sam se zadržao u jednom mestu u nizu je bilo mesec dana. Osim moje Srbije, Beograda i Kopaonika, nisam razvio neku posebnu pripadnost nekom gradu ili zemlji u inostranstvu. Ono što znam je da srcem i dušom pripadam mojoj porodici i da kada mi se karijera završi, sa zadovoljstvom ću početi i ja da se prilagođavam njima i njihovim potrebama, kao što su to oni radili i za mene sada kada mi je to potrebno. Nedavno sam razgovarao sa nekolicinom naših veoma uspešnih mladih ljudi koji su sada u San Francisku, u Americi i rade u različitim kompanijama - svi imaju isti osećaj - samo jedan je dom, samo jedan je grad za koji možeš da kažeš da je tvoj. Za mene je to Beograd", istakao je Đoković.

Đoković je apsolutno otvoren i uključen u mnoge "vanteniske" stvari, ali kako kaže, nema namjeru da se bavi politikom.

"Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju primam od ljudi, ali nemam nameru da se bavim politikom van sporta. Uložiću trud i napor da tenis ostane i opstane kao nacionalni sport u Srbiji još dugo vremena, da bude još popularniji nego što jeste, da imamo više klinaca po školama i klubovima sa reketom u rukama. Sport je moja ljubav i strast i želim da tu maksimalno pomognem svojim iskustvom, primerom, kontaktima, a i angažmanom", zaključio je Đoković.

Đoković odbranu titule na Australijan openu počinje u ponedjeljak od 10.30 protiv Jan-Lenarda Štrufa.