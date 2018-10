Đoković: Šampione ne zadovoljava prosek

Srpski teniser Novak Đoković pričao je u opširnom razogovoru za zvanični sajt Šangaj Mastersa o motivaciji, svom protivniku u prvom kolu, Rodžeru Federeru.

On je propustio turnir u Pekingu da bi odmoran dočekao turnir u Šangaju na kom će svoj prvi meč odigrati protiv Žeremija Šardija.

Đoković je objasnio da u Pekingu ima savršen skor, ali da jednom nije učestvovao zbog Dejvis kupa, drugi put zbog "nagomilanih" turnira prije Pekinga, a prošle godine se ispriječila povreda.

Pet titula, pet pehara je za sada Novakov skor u glavnom gradu Kine, a pobjeđivao je i u Šangaju. Sada ima priliku da uzme i četvrti pehar, ako se ne ispriječi neki drugi teniser ili Rodžer Federer sa kojim će se vjerovatno do kraja sezone boriti za Nadalovo prvo mjesto.

"Nisam čuo da je Rafa završio sezonu. Je li to nova informacija ili... Ne? Znači Rafa neće izostati samo sa turnira u Kini? Ipak je i dalje u igri za prvo mesto, odnosno – on jeste broj jedan. Drago mi je da se borim za to mesto jer mi je pre pet meseci to delovalo van domašaja, ali sam skorašnjim rezultatima stavio sebe u dobru poziciju da se borim za broj 1 ili broj 2 na kraju godine što je uvek krajnji cilj tenisera", kaže Đoković za zvanični sajt Šangaj Mastersa.

Na pitanje o tempu kojim radi sada kada je završena Grend slem sezona, Đoković kaže da većina vrhunskih igrača teži tome da najbolju formu pokaže na GS turnirima. Sljedeća stvar kojoj se igrači raduju je London i Završni masters.

"Raspored je takav da posle GS sezone malo opadne uzbuđenje kod većine tenisera, ali znate, mislim da se i malo umore zbog dužine sezone... Istovremeno, pričam iz svoje perspektive, cenim i sve druge turnire. Grend slemovi se ističu zbog istorije i svega toga, ali svuda hoću da odigram dobro do kraja godine iz poštovanja prema turniru, tome što hoću da osvojim sve što mogu, a onda i prema sebi i prilici da budem najbolji na svetu. Zato ću definitivno odigrati ovaj turnir kao da je Grend slem", objasnio je Đoković.

Ističe da nikada nije imao problema sa ljubavlju prema tenisu, već sa motivacijom da se takmiči.

"Pričao sam i sa drugim šampionima i rekli su mi da se to dešava u određenim trenucima u karijeri i da morate nekako da 'ponovo stvorite sebe na terenu' i pronađete kakvu god motivaciju u smislu dostignuća, jer imate ljubav prema sportu, možete da igrate tenis, ali ako ste profesionalac, bivši broj 1 i višestruki GS šampion onda se ne zadovoljavate prosečnim rezultatima, bar u sopstvenim očima. Svesni ste da uvek ima većih visina, 'slemovi' i prvo mesto", jasan je Đoković.

Srpski igrač je pokazao da i pad umije da motiviše jer se poslije njega opet teži vrhu jer, kako kaže "to je ono što vas pokreće svakodnevno u pogledu treninga, posvećenosti, ali istovremeno morate da podsjećate sebe da su te male stvari dio većih dostignuća".

On je svog prvog protivnika na turniru Žeremija Šardija pobijedio svih 11 puta koliko su igrali i dobio 26 setova.

"Mislim da on voli brže podloge. Odigrao je dobro, malo sam pogledao. Ima jak servis i forhend, na tome zasniva igru. Poznajem ga, igrali smo 11 puta. Trenirali smo u Čikagu na Lejver kupu i malo smo se šalili. Čestitao sam mu danas i rekao mu da je još u Čikagu znao da ćemo igrati ovde. Zato je, dok me je zagrevao tamo, kad mu kažem da mi servira u bekhend, on servirao u forhend. Već tada je igrao psihološke igre", našalio se srpski teniser.

Tokom Lejver kupa u Čikagu, provodio je vrijeme i sa Rodžerom Federerom.

"Jedinstveno iskustvo, nikad nisam bio na istoj strani mreže sa njim i bio sam uzbuđen, radovao sam se tome, znam da je i on. Bilo je dobro na terenu, lepo smo se proveli. Uživali smo da se takmičimo, u treningu pre toga, spremanjem za dubl meč. Pričali smo o taktici, tenisu tih četiri, pet dana, zatim o životu, porodici, različitim stvarima. Poštovanje prema njemu mi je poraslo posle toga, bar sa moje strane i mislim da je to ojačalo naš odnos. Ali neće da utiče na naše rivalstvo, kada igramo jedan protiv drugog svako će hteti da pobedi i to se neće promeniti", zaključio je srpski igrač.

(b92)