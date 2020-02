Đoković Šarapovoj: Hvala ti za sve što si uradila za tenis

Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković zahvalio se Ruskinji Mariji Šarapovoj na svemu što je uradila za tenis.

"Neverovatna karijera. Neverovatan vođa. Neverovatna osoba. Hvala ti za sve što si uradila za tenis. Jedva čekam da vidim nastavak tvoje karijere van terena", napisao je Ðoković na Twitteru uz objavljenu zajedničku fotografiju.

Šarapova je juče saopštila da će završiti karijeru u 33. godini zbog problema sa povredama.

Bivša najbolja teniserka svijeta u karijeri je osvojila pet trofeja na gren slemovima, a ukupno je osvojila 36 titula.

U svojoj kolekciji ima i srebrnu medalju sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.

Amazing career. Amazing leader. Amazing human. Thank you for all you’ve done for tennis @MariaSharapova. I can’t wait to watch your journey continue off court. pic.twitter.com/uhxE963zZM