Đoković: Sloboda koju imamo u Melburnu pozitivno utiče na mene

Srpski teniser Novak Đoković je manirom istinskog šampiona prošao u drugo kolo Australijan opena.

Najboljem igraču sveta to je bila 15. uzastopna pobeda na turniru u Melburnu, a naredni protivnik mu je Amerikanac, Frensis Tijafo.

Đoković je po završetku meča prvog kola u kojem je lako pobijedio Žeremija Šardija pričao i o tome kako je ponovo biti u Melburnu gdje se trenutno život odvija sasvim normalno, kao što je i navikao tamo.

"Predivan je osećaj, uzimajući u obzir okolnosti u poslednjih 12 meseci, kada nismo imali ni publiku ni mogućnost da izađemo iz hotela. Od nastavka sezone uglavnom smo u mehurima, zapravo svaki turnir do ovog bili smo u obavezi da budemo u hotelu kada nismo na terenu. Sama činjenica da imamo mogućnost da se prošetamo, da se kupamo, da izađemo na večeru u restoranu, da imamo slobodu i prostranstvo... To smo pre ovog virusa uzimali zdravo za gotovo i sada shvatamo koliko je to značajno i nezamenljivo. Izuzetno sam srećan zbog toga i naravno da utiče pozitivno na mene u mentalnom smislu, još i to što igramo pred publikom... Opet je osvežena i vraćena lepa energija na terenu, to je moj osećaj", kaže Novak.

On primjećuje da je u Australiji drugačije nego u ostatku svijeta.

"Trudim se da uživam što više u tome jer stvari u ostatku sveta ne izgledaju baš najbolje. Okolnosti u SAD i u Evropi su takve da zaista ne znam šta će biti. Nadam se da ćemo imati mogućnost da budemo koliko-toliko slobodni, ali to ne očekujem, verovatno će svi ostali turniri biti opet u mehuru".

Raduje i to što je na startu turnira pokazao da je u sjajnoj formi. Nema šale, pa tako ni on neće naredni zadatak shvatiti olako. Tijafo je igrač koji umije da osigra zaista fenomenalno.

"Prvi put se sastajemo. Vrlo je eksplozivan, brz i dinamičan igrač. Ne ustručava se da napadne, snažan je i čvrst. Poseduje malo neobičnu tehniku na servisu i na bekhendu. Trenirao sam sa njime često, znam otprilike šta me očekuje, uradiću svoj domaći zadatak i izaći ću spreman na meč. Nadam se najboljem“, dodao je Novak.

Što je najvažnije, i sam je zadovoljan svojom igrom.

"Raduje me činjenica da sam dobro odigrao prvo kolo. Izuzetno sam se osećao i igrao na visokom nivou od početka. Naravno da sam ovde zato što verujem da mogu da osvojim titulu. Uvek imam najviše ciljeve, za njih radim i njima stremim. Posle svih godina iskustva, bavim se tenisom iz čiste emocije i uživanja, ali i zbog profesionalnih ciljeva koje sam sebi postavio. Uvek sam bio transparentan po tom pitanju, želim najviše i najbolje što ovaj sport može da ponudi", zaključio je šampion Australijan opena.

(B92)