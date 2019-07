Đoković: Šta god da kažem, biće izvučeno iz konteksta

Najbolji teniser svijeta je u intervjuu za "Sport klub", poslije pobede nad Hubertom Hurkačom, rekao da mu to nije potrebno u ovom trenutku.

"Šta god da kažem, to će se odužiti... verovatno će biti i izvučeno iz konteksta. Prosto mi nije sada to potrebno kako dublje zalazim u turnir. Odgovarao sam i ukazivao sam im poštovanje na svako političko pitanje u tri-četiri konferencije koliko sam imao do sada ovde", rekao je Đoković.

Srpski teniser je prije nekoliko dana izjavio da voli da priča o temama koje nisu samo "forhend-bekhend", ali isto tako sada nije vrijeme za to.

"Znam da oni hoće i dalje da diskutuju o tome i prosto osećaju da je to šansa da se piše o nečemu drugom, ali sam to ostavio za posle turnira", kazao je srpski teniser.

Britanske i američke novinare najviše zanima Džastin Gimelstob, nekadašnji predstavnik igrača u ATP, koji je smijenjen s tog mjesta jer je optužen da je kriv za fizički napad na prijatelja i njegovu suprugu.

Gimelstob je potom podnio kontratužbu, proces na sudu i dalje traje i ovo je veoma pipljiva tema, pošto su Đoković i Gimelstob bliski saradnici i najbolji teniser svijeta ima samo lijepe riječi za njega.

Dobro je što je Novak zatvorio ovu temu na Vimbldonu i sačekaćemo kraj turnira i vrijeme poslije toga da vidimo njegov stav.