Đoković: Stvarno ne znam kako me ne razumeju

Srpski teniser Novak Đoković imao je nekoliko oštrih reakcija prema svom boksu tokom meča sa Martonom Fučovičem. Srbin je na konferenciji rekao da ne zna kako ga iz njegovog tima ne razumiju u tim trenucima.

Srbin je odnio pobjedu sa 3:0 u setovima, ali je par puta imao šta da kaže članovima svog tima.

Na konferenciji za medije Novak je objasnio da zamjerke nisu bile taktičke prirode, već je došlo do problema u komunikaciji.

"Banane, urme i vodu. Stvarno ne znam kako me ne razumeju? Pokažem im ovako - to je banana, pa ovako - za urme, i onda ovako - za vodu. Ništa taktički. Svaki put se dogovorimo pre meča - i dalje me ništa ne razumeju, pa mi donesu jabuku. Kakva jabuka, čoveče. Onda nađem krušku u torbi, kao da urme ne mogu negde da se nabave. Sada mi još stavljaju i neke magnete, baš svašta", našalio se Đoković.

Đoković je relativno zadovoljan dosadašnjim mečevima na Rolan Garosu, prenosi "b92".

"Uvek može bolje - ali nekako od sebe uvek očekujem puno. Znam da ću morati da igram bolje, staloženije i na višem nivou konstantnosti da bih mogao da osvojim ovaj turnir. Ja to znam, ali istovremeno verujem u sebe i svoje sposobnosti. Mislim da su prva dva meča prošla dobro, i da ima dosta toga pozitivnog što mogu da izvučem iz njih i to upotrebim za pripreme pred naredni izazov".

Naredni rival najboljem srpskom teniseru biće Alehandro Davidovič Fokina.

"Od njega sam izgubio kada smo poslednji put igrali u Monaku prošle godine, u jednom čudnom meču, na početku sezone na šljaci kada igram slabije od mog prepoznatljivog nivoa. On je specijalista za ovu podlogu, igrač koji je značajno napredovao proteklih godina i u ovoj sezoni dobio nekoliko velikih igrača - kao što je Rune u Madridu", kazao je Novak.

Đoković je potom zaključio:

"Poseduje kompletnu igru, veoma je sposoban da igra na izuzetno visokom nivou – i sigurno je jedan od najtežih protivnika koje sam mogao da dobijem u 3. kolu. Znam da će se dobro spremiti i izaći na meč sa namerom da pobedi. Ipak, verujem u sebe, verujem u pobedu i idemo dalje".