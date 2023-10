Đoković: Svaki grend slem mi uzima jedan život

Srpski teniser Novak Đoković govorio je za "Eurosport" pred nastup na mastersu u Parizu, a upitan je da li već za januar kada se igra Australijan open sprema jaknu sa brojem 25, kao što je bio slučaj kada je osvajao 23. i 24. titulu na Rolan Garosu i US Openu.

"Date su mi instrukcije da o tome ne pričam o javnosti" rekao je kroz smjeh najbolji teniser svijeta i dodao:

"To su sjani problemi. Ako 25. titula dođe u januaru, to bi bilo sjajno. Dobio sam sjajne reakcije nakon prethodne dve jakne i nadam se da je Lakost proizveo dosta. Srećan sam sa 24. titule, znam da ljudi, naročito u mojoj zemlji kažu ‘Hajde, idemo na 25, 30‘. Da je tako lako, bilo bi sjajno".

Na konstataciju novinarke "da on čini da takve stvare izgledaju lako" odgovorio je:

"Ne znam kako izgleda, ali znam kakav je osećaj. Morate da zaradite to. Osećam se kao mačka sa devet života. Svaki put kad igram grend slem, izgubim jedan. Morate u potpunosti da budete uključeni u to takmičenje. Sad više nego ranije. To je i razlog zašto sada imam veće pauze, moram da se ‘dopunim‘."

Đoković se sada vraća primarnim, teniskim obavezama u Bersiju gdje će nastupati na Mastersu iz serije 1000 koji počinje danas i traje do 5. novembra. Poslije toga, Novaku slijedi Završni turnir u Torinu i Dejvis kup u Valensiji.

Ovog ponedeljka je započeo i 397. nedelju na vrhu ATP liste i sve je bliže da stigne i do kote 400, odnosno okonča godinu kao najbolji teniser svijeta.(B92)

