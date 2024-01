Đoković: Sve mi se vratilo, okrenuo mi se stomak

Od kada je prije dvije godine na aerodromu u Melburnu doživio pravi horor, prilikom kojeg su ga sproveli u imigraciono odjelenje, a potom i u pritvor zbog toga što je bez primljene vakcine protiv koronavirusa ušao u Australiju, svaki dolazak u ovaj grad kod Novaka Đokovića budi mučna sjećanja.

Najbolji svjetski teniser na prvom grend slemu u sezoni brani titulu osvojenu prošle godine, a ovog januara će pokušati da osvoji 11. šampionski pehar na "Rod Lejver areni", odnosno 25. grend slem u karijeri.

Ipak, prije nego što je na zvaničnoj konferenciji za medije održanoj poslije njegovog treninga, pričao o sportskim temama, prvo se dotakao pomenutih dešavanja iz 2022. godine.

"Čim sam izašao iz aviona vratila su mi se sjećanja i mogu vam reći da mi se okrenulo sve u stomaku. Prepoznao sam putanju kuda su me vodili, čak sam vidio i prepoznao neke ljude koji su tu bili prije dvije godine. Jedino nisam otišao do hotela gdje sam bio zatvoren, ali sam čuo da više ne radi. Ne znam, možda i odem do njega, vidjeću", rekao je Đoković.

Uslijedila su potom pitanja o tenisu, a prvo je bilo za koga smatra da će mu biti najveći rival na Australijan Openu, na šta je Đoković dao kratak i jednostavan odgovor.

"Prije svega ja sam, a tek onda svi ostali", rekao je Đoković.

Pa je nastavio.

"Zglob koji mi je zadavao probleme u prethodnom periodu je dobro, ne osjećam bolove i vjerujem da ću moći da igram maksimalno. Ne predstavlja mi nikakav problem da kažem kako želim da osvojim svaki turnir na kojem učestvujem, pa je tako i ovdje u Australiji. Prošle godine sam uspio u tome, nadam se da ću i ove. "Rod Lejver arena" je moje omiljeno mjesto za igranje tenisa, tu sam ostvario najviše uspjeha", zaključio je prvi reket svijeta.

