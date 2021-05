Đoković: Sve sam podredio Parizu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izjavio je da će mu turniru u Beograd poslužiti za rad na određenim segmentima igre kako bi zasijao na grend slemu u Parizu.

Đoković je postavljen za prvog nosioca na turniru u Beogradu, koji se igra nedjelju dana pred Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni.

"Neobično je da se u Srbiji igraju dva turnira u samo mesec dana, uvek je lepo igrati ovde. Nismo ni planirali da ga organizujemo, a nastao je kao rezultat pomeranja Rolan Garosa. Mislim da uspeh neke nacije u tenisu zavisi od broja turnira. S Teniskim savezom Srbije se trudimo da organizujemo što više turnira za mlade, na taj način možemo da napredujemo. Što više turnira, to manje troškova. Ako nemate turnire, sve je teže i skuplje. Drago mi je što sam i ja ovde, mogu da budem s porodicom", rekao je Đoković na konferenciji za medije pred nastup na Serbia openu.

On će se na ovom turniru iz serije ATP 250 u drugom kolu sastati sa boljim iz duela Mats Moraing - Egor Gerasimov.

Najbolji igrač svijeta osvrnuo se i na načine fizičke pripreme.

"Zadovoljan sam kako sam igrao u Rimu. Posle pet sati provedenih na terenu u subotu, bio sam dobar u nedelju. To me je zadovoljilo, saznanje da mogu da igram dobro. Sve sam podredio Parizu. Na ovom turniru ću se fokusirati na rad na određenim segmentima igre da ih poboljšam, kako bih zasijao u Parizu. To je veoma zahtevan turnir, igra se dve nedelje", rekao je Ðoković.

U subotu je proslavio 34. rođendan, a jasan je kada su u pitanju želje koje ima.

"Pre svega, poželeo bih zdravlje. Pored toga, želim ljubav i mir i da provodim više vremena sa najdražim ljudima u životu. To je ono što mi nedostaje u prethodnih 15 godina. Trudim se da budem srećan i na terenu i van njega", ističe Đoković i dodaje:

"Takođe, voleo bih da ponovo organizujemo Adria tour. Mislim da je ta ideja lepa, da se pomogne tenisu na Balkanu, da se ujedini region uz pomoć sporta. To je jedna od retkih oblasti koja ujedinjuje ljude. Mislim da je ono što smo uspeli da organizujemo prošle godine bilo lepo i želim da se to nastavi. Kao teniser, želim da što više putujem po regionu i zemljama bivše Jugoslavije. Planovi za organizaciju tog turnira i dalje postoje i tokom igračke karijere želim da to ostvarim".