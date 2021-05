Đoković: Tenis u Srbiji umire

Novak Đoković je pobjedom nad Nijemcem Matsom Moraingom stigao do četvrtfinala Beograd opena.

Najbolji igrač svijeta je poslije stotinu minuta igre uspio da neutrališe neugodnog ljevorukog servera i pobijedi sa 6:2, 7:6 (4).

To mu je bila 17. pobjeda u 20. meču ove sezone i osma na šljaci u 11 mečeva.

"Prvi put smo igrali. Nismo imao prilike da ga vidim kako igra ranije. Iznenadio me je količinom snage u udarcima, pre svega servisu i bekehendu. Išao je na udarce. Set i po sam imao kontrolu, potom je bilo nekoliko dobrih gemova sa njegove strane i loših za mene. Dobio sam set u taj-brejku, odigrao ga sasvim solidno, ali nije mi dao mnogo ritma. Teško je biti jasan šta želiš da uradiš u svakom momentu na terenu. Nekoliko važnih lopti je išlo na njegovu stranu, dobro je servirao, stavljao me je pod pritisak i kad sam servirao. Bilo je ovo malo nervozno za početak turnira, ali mi je drago da sam dobio meč u dva seta. Pozitivan sam, fizički se osećam dobro, igram kod kuće, pred svojom publikom, to je fantastično. Želim da osetim i dalje tu energiju", kaže Đoković.

Naredni meč igra sa 94. na svijetu, Argentincem Federikom Korijom.

Zanimljivo je da je Novak na početku karijere imao prilike da igra sa njegovim starijim bratom, Giljermom, koji se povukao 2009. Stigao je do finala Rolan Garosa 2004. godine i sada često savjetuje brata kako treba da igra.

"Sećam se Giljerma, igrao je polufinale, finale, bio jedan od najboljih igrača u to vreme. Interesantno je, Federiko me zaista podseća na starijeg brata. Veliki je borac kao i on, ne odustaje, lepo je to videti. Ima taj ratnički duh u sebi i traži da ga igrač na terenu pobedi. Voli da igra na šljaci, mlad je, ali i tu je u toj grupi sa najboljim Argentincima. Danas je bio impresivan u meču protiv Kuevasa. Velika pobeda za njega, ua narednom meču zaista nema šta da izgubi, biće motivisan da igra najbolji tenis. Dobiće sigurno i savete od brata, ali se radujem tome, nadam se da dolazi još jedan dobar meč", dodao je Novak.

Jedno od pitanja za Novaka odnosilo se na rad njegove buduće akademije.

"Veoma je inspirativno kreirati svetsku akademiju ovde u Beogradu. Pričao sam o tome, mi imamo mnogo talenata, ne samo u tenisu. Poslednjih decenija posebno. Sve dok Janko Tipsarević nije krenuo, nije je uopšte bilo u ovom delu sveta. Srećan sam da će ih ubuduće biti više u regionu, jer su to uslovi za budući uspeh i opstanak ovog sprta, to je važno. Tenis u Srbiji umire, mada možda neko to gleda drugačije. Istina je da smo do pre 10 do 15 godina imali 8.500 mladih igrača, sada je gotovo upola manje. Jedan od razloga je taj što klupski tenis nije gde je nekad bio. Nemamo kvalitetna klupska takmičenja, a to je osnova tenisera. Hoćemo da stvorimo prave uslove, da mlad igrač može da se takmiči, da stvara rivalstva, prijateljstva, a klubovi su tako nešto uvek nudili. Viktor Troicki je neko sa kim sam odrastao, putovali smo, sada primetim da mnogo talenata odavde rade sa individualnim trenerima od početka. Naravno, potreban vam je individualni program i kvalitet, ali i okruženje gde imate ljude poput vas, koji igraju isti nivo ili malo bolje. To vas motiviše, imam osećaj da vas to razvija mentalano i emitivno kao igrača", smatra Đoković.

S obzirom na to da je njegov prvi teniski učitelj, Jelena Genčić, uticala snažno na formiranje njega i kao igrača i kao ličnosti, pitanje se odnosilo i na to koliko će Novak u svojoj akademiji primjenjivati te principe i vrijednosti.

"Pomenuli ste Jelenu Genčić, imao sam sreće da radim sa nekim kao što je ona. Pomogla mi je velikim savetima, naučio sam mnogo od nje i to mi je pomoglo da izgradim karakter i ličnost. Te zdrave navike su krenule rano, meni je bilo prirodno da nastavim tim putem. Danas to kod mladih ne vidim, ali nadam se da ćemo tako nešto ponuditi u našoj akademiji. Pre svega, ponuditi im pravu bazu, a ostalo je na njima. Moraju da pokažu da im je stalo i da mogu da promene stvari u svom životu. Nije dovoljno samo trenirati. Morate posvetiti život tome i vi i svi koji vas podržavaju, da bi se dosegle visine u ovom sportu", zaključio je Novak.