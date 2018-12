Đoković: Teniski teren tretiram kao školu života

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u petak će početi novu sezonu nastupom na Mubadala egzibicionom turniru u Abu Dabiju.

Đoković će u polufinalu turnira igrati protiv Karena Hačanova koji je eliminisao Dominika Tima, a prije meča je govorio o onome što mu donosi igranje tenisa.

Novak je istakao da je i dalje "gladan" igranja i osvajanja trofeja kao što je to bio na početku karijere.

"U teniskom smislu, uvek želim da budem najbolji u onome što radim – to mi je jedan od najvećih motiva za igranje tenisa. Pokušavam da uživam i nosim dobru energiju na teren, bez obzira da li treniram ili igram meč. To je nešto što je uvek u vrhu liste prioriteta jer, ako nemam strast i tu iskru u sebi, kada izađem na teren, sve postaje dva, tri ili četiri puta teže. Posebno u mojim godinama i trenutku karijere. Privatno su to porodica, zdravlje, ljubav i napredak za sve, unutrašnji mir, ali i mir u svetu", rekao je Đoković.

Uslijedilo je pitanje šta za njega predstavlja teniski teren – odgovor je bio veoma zanimljiv.

"Teniski teren je za mene mesto gde doživljavam izazove na svaki mogući način i moj karakter je na ispitu. Tretiram ga kao ličnu životnu školu. Nema mnogo mesta koji me na pozitivan ili negativan način pokreću kao teniski teren".

Poslije turbulentnog početka prošle sezone, uspio je da se vrati u prepoznatljivu formu, osvoji četiri velika turnira i dođe ponovo do "broja 1".

"Bilo je to 12 veoma uzbuljivih meseci. Prošle godine sam ovde došao sa povredom lakta koja je kasnije zahtevala operaciju. Zahvalan sam što me je ta sezone naučila mnogo o meni samom, kao igraču, ali i kao osobi", zaključio je Đoković.

Đoković i Hačanov sastaju se u petak od 16 časova po srednjoevropskom vremenu.

(b92)