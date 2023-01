Đoković: U Australiji od mene napravili najvećeg zlikovca

​Srpski teniser Novak Đoković kaže da je u prošle godine u Australiji predstavljen kao najveći zlikovac na svijetu i da se još uvijek ne može oporaviti od onog što mu se desilo u toj državi.

Kaže kako će teško zaboraviti ono što mu se desilo na krajem 2021. i početkom 2022. godine, kada je doslovno nakon dvije sedmice boravka po australijskim zatvorima i pritvorima deportovan iz države.

"Nadam se da ću osvojiti desetu titulu na Australijan Openu, ali nisam zaboravio ono što mi se desilo prošle godine. Bio sam uvučen u pravu medijsku oluju u čijem epicentru je bilo sve ono što ima veze s korona virusom i vakcinom u cijelom svijetu. Odjednom sam postao najveći zlikovac na svijetu, a to je jako teška pozicija kada ste sportista", rekao je Đoković za medije u Australiji.

Opisao je i da nekoliko sedmica nakon povratka u Srbiju nije izlazio iz kuće.

"Nekoliko sedmica nakon povratka u Srbiju nisam izlazio iz kuće. Nadao sam se da će situacija smiriti, što se i dogodilo, ali su tragovi ostali i pratili su me nekoliko mjeseci nakon toga. Nisam znao kako će to uticati na moju igru, nije mi bilo lagano da se psihički spremim i ponovo počne", rekao je Đoković.

Potom je dodao:

"Na kraju svega, još uvijek osjećam tragove onog što me snašlo. Na svakoj konferenciji za medije me pitaju barem dva-tri pitanja u vezi s Australijom i šta mi se desilo. Čak i da hoću sve da zaboravim, ljudi me stalno podsjećaju."

Za kraj je dodao kako razumije frustraciju Australijanaca jer su tamošnji mediji potpuno pogrešno predstavili čitavu priču, prenosi "The Guardian".

"Moj medicinski izuzetak je bilo verifikovalo nezavisno tijelo, koje nije ni znalo o kome se radi. Moji zahtjevi su bili anonimni, a prije mene je nekoliko ljudi ušlo u Australiju s istim izuzetkom. Želio sam ostati da igram tenis, ali je sve izmaklo kontroli i više nisam mogao izdržati. Najviše me boli što su ljudi imali pogrešnu ideju šta se desilo. Mediji su mjesecima prije toga negativno pisali o meni i stvorili mi mnogo problema u životu, kao i ljudima oko mene. Ne bih rekao da će to uništiti sve što sam postigao, ali imam dovoljno jak eho da ljudi još uvijek govore o tome i dugo će pamtiti ono što se desilo", završio je Đoković