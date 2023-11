Đoković: Ukoliko Stefan krene da vređa Zvezdu, košarka je za njega prošlost

Najbolji srpski teniser Novak Đoković otrkio je kako usmerava sina Stefana sada kada je junior prisutan na gotovo svakoj utakmici Partizana u Evroligi.

Novak ozbiljno shvata Stefanovu pasiju, razume da ga ponekad ambijent može "povući" i zato je, kao roditelj, na oprezu

Novak, kao što je poznato, čest je gost na evroligaškim utakmicama Zvezde i Partizana, češći, naravno, na mečevima svojih ''crveno-belih'', ali navija i za vječitog rivala na svakoj utakmici u Evroligi.

Nema, naravno, problem sa tim što mu nasljednik navija za rivalski klub niti to što on podržava ''crno-bele'' u Evropi.

"Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu dozvolio da navija za Partizan, a zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi oseća kako želi. To je suština svega", objasnio je Novak u intervjuu za ''Večernje novosti''.

Sina Stefana uči fer, sportskom navijanju, poštovanju protivnika i kaže, ako tako ne bude, junior će brzo završiti "navijačku karijeru".

"Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice Partizana, i kada igra sa Zvezdom kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli, ili kada igra protiv bilo koga drugog tima. Može da navija za Partizan, ali onoga trenutka kada ga budem čuo da vređa Zvezdine igrače, ili da pogrdno peva protiv najvećeg rivala, ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama! On to zna i zasad to poštuje"

Novaka raduje što Srbija, Beograd, svedoče košarkaškim spektaklima u režiji dva kluba.

"Košarka na klupskom nivou nikad nije bila jača. Ne pamtim da su i jedna i druga ekipa, i Partizan i Zvezda, toliko jake i da su tako dobro zastupljene u najjačem evropskom klupskom takmičenju. Mnogo volim košarku i nastojim da pratim utakmice domaćih timova kada god sam u Beogradu. Gledam ih i kada su van kuće, pratim rezultate".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.