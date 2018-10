Đoković: Vajda je tu do kraja godine

Novak Đoković se nakon teških 18 mjeseci vratio u vrh, osvojio redom Vimbldon, Sinsinati i US open, a sve nakon povratka Marjana Vajde za prvog trenera.

Novak je tokom razgovora sa srpskim novinarima na Dorćolu pričao o planovima sa Slovakom nakon tekuće sezone, za koju je trenutno dogovorena saradnja.

"Mnogo promena se desilo. Pitate se da li je to ispravno, da li je trebalo to da uradite, imate dilemu, dvoumite se za svaku odluku. Specifično iskustvo koje puno vrednujem jer mi je dozvolilo da naučim mnogo više o sebi i kako da se nosim sa tim situacijama kojih će verovatno biti još do kraja karijere, za koji ne znam kada će doći. Još imam želje da igram na vrhunskom nivou i deo mene je znao da ću se vratiti. Ne volim da se vraćam nigde, već da stvaram novo. Kada sam se vratio sa starim-novim timom, u aprilu smo razgovarali o dugoročnim planovima i napravili plan da dostignem vrhunac forme oko US opena. Vrhunac forme se na prijatno iznenađenje došao već na travi. Sve ide kako treba", rekao je Đoković.

"Zbog rezultata sam sebe stavio u poziciju da se borim za broj jedan do kraja godine, što da mi je neko rekao u maju, verovatno mu ne bih verovao. Deo mene je uvek verovao da mogu da se vratim brzo, samo da se kockice slože. Trebalo je samo da budem strpljiv. Posle Rolan Garosa se sve složilo, zaista veliki nalet", istakao je Đoković.