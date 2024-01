Đoković: Vatromet me podseti na eksplozije bombi

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je gostovao na australijskom televizijskom kanalu Nine Network gdje je dao intervju za emisiju Today Show koju vodi Karl Stefanović.

Đoković se tokom intervjua prisjetio svog djetinjstva u Beogradu.

"Prošli smo kroz dva rata, bili smo pod embargom od 1992. do 1996. godine i tada nijedan sportista iz Srbije nije mogao učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Bila su to izazovna vremena, ali me to očvrsnulo. Lako sam mogao da odem drugim putem, međutim mislim da je moja sudbina bila da igram tenis i ostvarim velike rezultate", rekao je Đoković.

"Imao sam 12 godina u vreme kada je dva i po meseca non-stop trajalo bombardovanje. Ponekad se setim toga, najčešće kad čujem vatromet jer me on podseti na eksplozije bombi. Nije prijatno, to je verovatno trauma. Mislim da je i to povezano s činjenicom da ne odustajem", rekao je Đoković i potom rekao kako je bombardovanje igralo veliku ulogu u njegovim današnjim uspjesima.

"U Srbiji postoji izreka: možete da nam ubijete telo, ali ne i dušu. Verujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji ostvarilo ono što sam ja uspio? Ne hvalim se, već samo želim da se podsetim i shvatim šta sam ostvario", poručio je Đoković.

