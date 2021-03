Đoković: Veoma sam blizu ostvarenja i svog drugog cilja

Novak Đoković će od ponedjeljka započeti 311. nedjelju vladavine ATP listom čime će i zvanično postati najbolji svih vremena po tom parametru.

Šampion Australijan opena je osvajanjem devetog pehara u Melburnu najavio spremnost da nastavi trku za titulu GOAT sa Federerom i Nadalom, a to je ponovio i u podkastu čiji je domaćin bio njegov prijatelj Šervin Džafarija.

Novak je rekao da je u redu kada se takmičite iz ljubavi prema sportu kojim se bavite, ali da je prije svega potrebno imati cilj.

"Ako ste profesionalni takmičar, morate da imate ciljeve, nešto čemu ćete da težite. Morate da imate mentalni mir. Potrebno je da radite na nečemu i da sebi postavite ciljeve na dnevnoj bazi, kratkoročne i dugoročne. Za mene, dva najveća dugoročna cilja su da imam najviše Gren slem titula u istoriji tenisa i drugi da budem igrač koji je najduže broj jedan u istoriji sporta", priznao je Đoković.

Jedan cilj je od ta dva već ostvario, po broju nedjelja na vrhu, ostaje mu da stigne najveće rivale koje mu bježe za po dvije Gren slem titule. On ih ima 18, a Španac i Švajcarac po 20.

"Veoma sam blizu ostvarenja i tog drugog cilja. Federer i Nadal i dalje igraju, i dalje osvajaju slemove. Oni su nevjerovatni, ali ja nastavljam da se borim i to je u redu. Čak i da to ne ostvarim, biće u redu, ali moram da imam to nešto što će da me pokreće", dodao je Novak.

On je takođe dodao i da nema problem da kaže šta misli, kada je riječ o toj trci.

"Nemam problem da verbalizujem to što mislim, to je ono što mi radimo. Ko god je na vrhu, a to ne priča, ne bih mu vjerovao da je sasvim iskren", zaključio je Đoković.

(B92)