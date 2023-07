Đoković: Vraćamo Gradu Beogradu terene

Najbolji srpski igrač Novak Đoković podsjetio je da je Teniski centar "Novak" vratio Gradu Beogradu i predložio je da ovaj objekat bude nacionalni teniski centar, prenose beogradski mediji.

Kompanija "Tara 2016 S", u vlasništvu Novaka i Јelene Đoković, donijela je odluku krajem maja da vrati Gradu Beogradu zemljište i objekte u okviru Teniskog centra Novak na Dorćolu.

"Vraćamo gradu centar, ne znamo šta će se sada desiti i šta će grad odlučiti da radi sa klubom. Po mom mišljenju, dao sam prijateljski predlog da to bude nacionalni teniski centar - to već 15-20 godina stoji kao velika želja Teniskog saveza Srbija i svih nas teniskih radnika. Ovaj sport, koji je mnogo dao Srbiji, zaslužuje da ima teniski centar. To je idealno", izjavio je Đoković, prenosi Sportklub.

Srpski teniser je najavio da će se okrenuti novim projektima.

"Okrećem se dalje novim projektima i u narednih nekoliko godina će se nešto ostvariti, na drugoj lokaciji, da li u Srbiji ili ne – videćemo", dodao je Đoković.

On je naveo da ne zna gdje će trenirati u Beogradu.

"Pretpostavljam da će biti Gemaks, za dvoranu. Što se tiče šljake i betona na otvorenom, to ćemo videti. Možda čak i '25. maj' u zavisnosti od toga ko će tamo ući i kako će se to voditi", istakao je Đoković.