Đoković: Zadovoljan sam svojim tenisom

Novak Đoković od 16 časova igra u polufinalu turnira u Dubaiju.

Protivnik mu je Danil Medvedev, a Novak je poslije četvrtfinala rekao kako je iz meča u meč na ovom turniru postepeno napredovao.

"Prvi meč je bio taj u kom sam imao mnogo uspona i padova. Počeo sam dobro. Preživeo sam meč protiv igrača koji se te večeri osećao dobro, igrao je dobro. Pravio sam mnogo neiznuđenih grešaka, nisam bio tako dobar. Ne osećam bol na mestu povrede. Nije bilo ničeg što me je remetilo. Istina je da su potrebni meč ili dva da sve krene, da se vratiš na taj željeni nivo kretanja, balansa, koordinacije. Jedno je vežbati, igrati trening mečeve, a drugo izaći na zvaničan meč, gde se osete nervi, tu je publika, sve. Iznenada se osećaš stegnuto i stvari krenu u pogrešnom smeru. Srećom, već drugi meč osećao sam da sam blizu svog najboljeg nivoa. Naravno da možete uvek i bolje. Igram na najvišem nivou i zadovljan sam svojim tenisom", izjavio je Đoković.

Njega su podsjetili da će se ove sezone prvi put poslije četiri godine igrati na tlu Kine, gdje je imao mnogo uspjeha, ali i gdje i ima veliku podršku navijača.

"To je za sada još daleko. Moram da sa svojim timom vidim raspored posle US Opena, tad moram da odlučim šta želim da igram. Jedno je sigurno, volim da igram u Kini. Imam veliku bazu navijača u toj zemlji, tokom godina dali su mi sjajnu podršku. Razlog što tako dobro igram u Pekingu i Šangaju su oni. Čine me da se osećam kao kod kuće. Videćemo šta će biti, daleko je do azijskog dela turneje. Želim da imam dobar plan i da budem zdrav za velike turnire", kaže Novak, a kada su ga pitali da li još pamti riječi na kineskom, dodao je:

"Pomalo, recimo...'ni hao', 'ksie-ksie'. Prošli put sam bio tamo 2019, to je bilo davno. Moram da obnovim znanje kineskog".