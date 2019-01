Đoković: Zahvalan što sam imao priliku da ispišem istoriju

Prvi teniser sveta Novak Ðoković, koji je osvojio sedmu titulu na Australijan openu i tako ispisao istoriju kao prvi teniser kome je to pošlo za rukom, izjavio je da je zahvalan što je imao priliku da ispiše istoriju Australijan opena, svoju ličnu istoriju i istoriju tenisa uopšte.

"Definitivno mi laska, i zahvalan sam što sam imao priliku da ispišem istoriju ovog turnira, svoju istoriju i istoriju ovog sporta koji izuzetno volim i kome sam jako posvećen", rekao je Ðoković za RTS.

Prema njegovim riječima, to je rezultat velike posvećenosti u posljednje vrijeme, pogotovo posljednjih 12 mjeseci, koji su bili drugačiji od svega onoga što je doživio u ranijim godinama bavljenja profesionalnim tenisom.

"Najviše zbog operacije lakta. I evo posle 12 meseci sa tri osvojena grend slema od poslednjih četiri i evo blagosloven sam, to je sve što mogu da kažem", kazao je Ðoković.

On je istakao da ne vjeruje u bilo kakve granice, ni profesionalne ni ljudske, ni sportske, navodeći da je u životu sve moguće.

"To iz prve ruke mogu da tvrdim, jer sam to i sam iskusio. Ja idem na pobedu u svakom meču, na svakom turniru, to je sigurno", kazao je Ðoković.

Ðoković je rekao da su mu grend slemovi glavni prioritet i da tu želi da ostvari najbolje moguće rezultate.

"Rolan Garos je sledeći i to je još jedna prilika da se vežu sva četiri za redom, ali ima još puno vremena, ima još puno turnira na ovoj podlozi, na šljaci. Moram na neki način da se još bolje spremim nego što je to bio slučaj prošle godine na šljaci da bih imao priliku da ove godine osvojim Rolan Garos", rekao je Novak Ðoković.

Ðoković je pobijedio velikog rivala Rafaela Nadala iz Španije 6:3, 6:2, 6:3 i osvojio rekordnu sedmu titulu na Austaralijan openu.

Ðoković je ispisao istoriju jer je postao najuspješniji teniser u Melburnu i sa brojem trofeja osamostalio se ispred Roja Emersona i Rodžera Federera, ali i stigao do 15. gren slema u karijeri.

Trijumfom u reprizi finala iz 2012. godine, kada je takođe Ðoković slavio, svjetski broj jedan približio se Nadalu, koji ima 17, i Federeru sa 20 najznačajnijih trofeja.