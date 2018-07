Đoković: Zbog ovoga se živi i radi

Novak Đoković teško je birao riječi poslije veličanstvene pobjede nad Rafaelom Nadalom u polufinalu Vimbldona.

Srbin je nadigrao Španca poslije dvodnevnog maratona u pet setova i izborio prvo finale nekog Grend slema poslije dvije godine.

"Teško je odabrati reči. Prolazim kroz flešbekove posljednjih 15 mjeseci. I kroz šta sam sve prošao da bih došao ovdje, u finale. Igrao sam protiv jednog od najboljih igrača na svijetu. Ovo mi je jedan od najdražih mečeva koje sam ikad igrao", rekao je Đoković.

Đoković je poslije nadljudske borbe i skoro pet i po sati igre savladao Nadala 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8.

"Meč je mogao da ode na drugu stranu. Svi koji su gledali mogli su da vide da je samo nekoliko stvari odvajalo dvojicu igarača. Do poslednjeg udarca nisam znao da li ću dobiti. Verovao sam u to, znate, ali sam znao da je on vrlo blizu. Imao je svoje šanse. Zbog ovakvih mečeva živite i radite".

Đokovića nije poremetila pauza koju su morali da naprave u petak uveče jer se na Vimbldonu ne igra posle 23 časa.

"Spavalo se, ako se to može nazvati snom. Kada završite meč u 11, a morate da se vratite u pola 11 na trening, adrenalin je visok. Nije lako opustiti se, smiriti se. Drago mi je što sam prošao kroz sve ovo".

Đokovića u finalu čeka iznenađenje turnira, Južnoafrikanac Kevin Anderson koji je takođe igrao maraton u polufinalu.

"Nadam se da ćemo pre svega moći da igramo obojica. Da ćemo moći da izađemo na teren jer je bio tobogan, pre svega za njega u poslednja dva kola. Ali imao je i dan više odmora. Voleo bih da sam ga imao i ja. Prvo ću pokušati da svarim uživanje, a onda da mislim o finalu", zaključio je Đoković.

Finale Vimbldona između Đokovića i Andersona na programu je u nedjelju od 15 časova.

(b92)