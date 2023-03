Đoković: Želim stvarati bolju budućnost

Srpski teniser Novak Đoković odbija živjeti u prošlosti i neće razmišljati o tome da je propustio Indijan Vels i Majami Open, rekavši da već planira povratak u Sjedinjene Države kasnije ove godine kako bi se takmičio na US Openu. Srbin je takođe naglasio da želim biti u sadašnjem trenutku, ali naravno misliti na budućnost i stvarati je boljom.

Drugu godinu zaredom, Đoković je propustio "Sunčani dvojac" jer nije mogao igrati u Indijan Velsu i Majamiju zbog propisa kovid-19 u Americi.

22-struki pobjednik Grand slem turnira - koji je propustio i prošlogodišnji US Open zbog statusa nevakcinisane osobe - nije ispunio uslove za ulazak jer stranim putnicima koji nisu vakcinisani nije dopušten ulazak u Sjedinjene Države.

Đoković je podnio zahtjev za posebno izuzeće za takmičenje u disciplinama, ali je njegov zahtjev odbijen i on se na kraju povukao s oba turnira.

Na pitanje da li žali za takvim scenariom, Srbin je odgovorio: "Ne, ne žalim", tokom intervjua za CNN.

"Kroz život sam naučio da te žaljenje samo sputava i zapravo te tjera da živiš u prošlosti. A ja to ne želim učiniti. Takođe ne želim živjeti previše u budućnosti. Želim biti koliko i u sadašnjem trenutku, ali naravno misliti na budućnost, stvarati bolju budućnost," rekao je Đoković.

Bio je broj 1 na ATP listi uoči Indijan Velsa, ali se Karlos Alkaraz vratio prvo mjesto nakon što je osvojio ATP Masters 1000 turnir.

Međutim, američki zakonodavci već su najavili da će 11. maja ukinuti svoje propise vezane uz kovid-19 i to će otvoriti put Đokoviću da se takmiči na US Openu u avgustu.

"Čestitam Alcarazu. On apsolutno zaslužuje da se vrati na broj 1", rekao je Novak.

Srpski teniser je nastavio:

“Šteta što nisam mogao igrati u Indijan Velsu i Majamiju. Volim te turnire. Tamo sam imao dosta uspjeha. Ali u isto vrijeme, to je svjesna odluka koju sam donio i znao sam da uvijek postoji mogućnost da ne odem. Nadam se da će se trenutno stanje ili trenutna situacija promijeniti kasnije ove godine za US Open. To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu.”

Đokovićev posljednji nastup na američkom tlu dogodio se na US Openu 2021. godine kada je izgubio finale u dva seta od Danila Medvedeva, dok je posljednji od njegova tri naslova na US Openu došao 2018.