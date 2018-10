Đoković: Žena i roditelji su insistirali da prestanem da igram

Novak Đoković otkrio je detalje iz svog života oko mučenja sa poverdom, loših rezultata, gubitka motivacije i uticaja drugih na njegovu karijeru.

Đoković je apsolutno dominirao do sredine 2016. godine, a onda je, do nedavno, uslijedio veliki, neočekivani pad.

Novak je rekao da je imao veliku podršku od svoje porodice, ali da su oni takođe insistirali na tome da on napravi pauzu u profesionalnoj karijeri.

"Neki ljudi oko mene su mi pružali ogromnu podršku, pogotovo moja žena i roditelji. Oni su insistirali da prestanem da igram. Ipak, niko ne može da donosi takve odluke umjesto mene. Napravio sam pauzu naredne godine, ali to nije bila moja odluka. To je bila želja Boga i mog tijela jer moj lakat nije više mogao da se nosi sa bolom. Lakat mi je bio problem dvije godine unazad. Posjećivao sam najbolje ortopede širom Sjeverne Amerike, i naravno Srbije i svi su mi govorili da operacija nije bila potrebna", kazao je Đoković, a prenosi "TennisWorldUSA".

Novak je, pod velikim bolovima, odlučio da se takmiči na Olimpijskim igrama 2016. godine, ali je takmičenje završio u prvom kolu porazom od Argentinca Huana Martina del Potra.

"Za takve turnire morate posebno da se pripremite, jer Olimpijske igre uvijek 'padaju' između Vimbldoan i US opena, a tu je još par velikih turnira. Sve u svemu, to je bio veliki nauk za mene. Vjerovatno je trebalo da završim sezonu odmah poslije US opena, možda čak i OI, ali sam se spremio za US open, igrao finale, to je bilo sjajno", dodao je najbolji srpski sportista.

Međutim, Srbin se dobro sjeća tog turnira i praktično kaže da ga je US open dotukao.

"Sjećam se dobro tog turnira. Tu sam ispustio posljednje atome snage, žara i mentalne spreme koje sam imao. Poslije njega, bio sam kao izduvani balon i jedini razlog zbog kojeg sam se takmičio do kraja sezone je bio taj što je Marej imao momentum i bio u prilici da me prestigne kao prvog na svijetu. Tada sam dopustio drugima da utiču na mene govoreći mi da nastavim da igram", jasan je Novak.

Đoković sada igra sa novim žarom i željom za prvim mjestom, a veoma je blizu – Federera je prestigao, a ispred njega je samo još Nadal.

Naredni Novakov turnir Masters u Parizu koji počinje 29. oktobra, a onda slijedi Završni masters u Londonu.

(B92)