Đoković: Znam da naredne godine mogu da osvojim "zlatni slem"

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izjavio je danas da zna da može naredne godine da osvoji sva četiri grend slem turnira i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, tzv. "zlatni slem".

Đoković se trenutno nalazi u Malagi gdje se sa reprezentacijom Srbije priprema za mečeve na Finalnom turniru Dejvis kupa. Srbija će danas u četvrtfinalu Dejvis kupa igrati sa Velikom Britanijom.

Srpski teniser je prije četiri dana osvojio rekordnu sedmu titulu na Završnom ATP Mastersu sezone u Torinu, pošto je u finalu pobijedio Italijana Janika Sinera 6:3, 6:3. Đoković je obezbjedio prvo mjesto na ATP listi na kraju godine, osmi put u karijeri.

Najbolji teniser svijeta je dao intervju za špansku Marku.

On je prvo odgovorio na pitanje koji je naredni rekordi koji želi da obori.

"Verovatno rekord po broju osvojenih titula. Želim da osvojim što više turnira i prestignem Konorsa. Uvek su na horizontu rekordi koji se mogu oboriti. Isto tako, želim da imam moje rekorde i istoriju, to je najvažnije. Da bih osvojio velike titule, moram da zadržim nivo intenziteta, posvećenosti i motivacije", rekao je Đoković, prenosi Tanjug.

Španski trener Huan Karlos Ferero izjavio je nedavno da Karlos Alkaraz mora da uči od Đokovića profesionalizam u tenisu i životu. Ferero je trener Alkaraza.

"Drago mi je što je to rekao o meni. Veoma poštujem Ferera, na osnovu činjenice da je bio broj jedan. Uvek sam bio impresioniran koliko je bio profesionalan i ozbiljno se bavio tenisom. Očigledno je da je mnogo pomogao Alkarazu ne samo da postigne uspeh, već i da održi poniznost i šampionski mentalitet. Zahvaljujući Fereru i obrazovanju njegove porodice, on je zreliji nego što njegove godine sugerišu. Ima samo 20 godina, ali se na terenu ponaša kao neko ko ima mnogo iskustva i zrelosti", istakao je Đoković.

Španski novinari su podsjetili da je Alkaraz pobijedio Đokovića u finalu Vimbldona.

"Pokušavam da učim iz toga. Iskustvo iz poraza u finalu grend slema me još više motiviše. Izgubio sam u finalu Vimbldona i od tada sam dobio sve mečeva osim duela sa Sinerom u grupnoj fazi turnira u Torinu. Ako analiziram godinu, mogao bih da kažem da je bilo dobro za mene što sam izgubio od Karlosa, jer me je motivisao do kraja sezone", rekao je najbolji teniser svijeta.

Španski teniser Rafael Nadal je ranije najavio da će se naredne godine povući iz tenisa. Španski novinari su podsjetili Đokovića na izjavu da bi volio da odigra makar još jedan meč sa Nadalom.

"Mislim da bi mnogi voleli da to bude na Rolan Garosu. Što da ne? Mada ako mogu da biram, može na bilo kom terenu. Rolan Garos ne bi bio loš, ali Nadal je igrač koji je tu pobedio najviše puta u istoriji ovog turnira. Mislim da će svako mesto da bude neverovatno i za nas i za svet tenisa. To bi bilo kao neka vrsta poslednjeg plesa", dodao je srpski teniser.

Novinari "Marke" su podsetili na nedavnu izjavu Đokovića da mu je cilj da naredne godine osvoji četiri grend slema i zlatnu medalju na OI u Parizu.

"Da li je bilo realno misliti da ću ove godine da osvojim tri od četiri grend slema? Mislim da ljudi pre nekoliko godina nisu mislili da je to moguće. Poznajem sebe i znam da ako se osećam dobro fizički i psihički, da sam sposoban za to. Ne želim da zvuči kao nepoštovanje prema mojim rivalima. Znam da se hiljade igrača bore za isti cilj, ali znam ko sam i verujem u sebe", istakao je Đoković.

On je odgovorio i na pitanje da li mu je najveći izazov da osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Biće mi čudan osećaj da igram Igre na Rolan Garosu. Biće sličan osećaju koji sam imao 2012. godine na Vimbldonu. Mislim da je to bilo prvi i poslednji put da su tamo igrali u oporemi u boji, a ne u belom. Igre su posebno takmičenje. Volim olimpijsko selo, volim ceremoniju otvaranja, osećaj predstavljanja svoje zemlje na najvažnijem događaju u svetu sporta. Nije lak turnir za tenisere, jer imamo veoma gust raspored. Sa Rolan Garosa ćemo preći na travu, pa ponovo na šljaku. Zatim dolazi tvrda podloga za kratko vreme, ali ja sam spreman za izazov. Nadam se da ću biti zdrav da se takmičim u Parizu na svom najvišem nivou i pokušam da osvojim olimpijsko zlato", izjavio je Đoković.

