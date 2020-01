Đoković analizirao ko bi mu više odgovarao – Tim ili Zverev?

Osmo finale u Australiji, želja da se tradicija nastavi. Jer kad god je u Melburnu igrao za titulu, Novak Đoković nije izgubio.

Ono što se još ne zna je ko će mu biti preko puta mreže, jer od 9.30 časova u drugom polufinalu igraju Dominik Tim i Aleksander Zverev.

Novak je upitan da prokomentariše šta misli o igri ovih tenisera i šta ga je posebno impresioniralo do sada na turniru kod Tima i Zvereva. "Tim je jedan od najvećih radnika. U svakom aspektu igre napreduje, kako vreme odmiče, uvek se trudi da bude bolji. Pogotovo na podlogama koje su malo brže, koje mu manje odgovaraju. On ipak voli da ima vremena, da se odmakne, stane iza i sa mnogo snage i rotacije udara, slično Nadalu. On je nešto najbliže Nadalu i po toj igri, naravno, šljaka mu najviše odgovara, zato što je najsporija podloga, na kojoj najviše odskače loptica. Ovde su uslovi uveče malo sporiji i to mu odgovara", kaže Đoković, prenosi B92.

Protiv Nadala je odigrao zaista impresivan meč.

"Igrao je sa Nadalom zaista izvrsno, bio je to jedan tesan, težak i neizvestan meč. Mislim da je u poslednjih 12 meseci mentalno dosta sazreo, posebno kada su veliki mečevi u pitanju. Uvek je imao igru, u poslednjih pet godina igrao je finale Rolan Garosa nekoliko puta, ali nije imao konzistentnost na velikim turnirima. Sad je osvojio Indijan Vels, igrao finale u Londonu, ovde polufinale, možda finale, tako da je definitivno jedna od najvećih pretnji za nas vodeću trojicu, što se tiče Grend slemova i renkinga", konstatovao je šampion Australijan Opena.

Zverev je predstavnik dolazeće generacije igrača, neko ko igra drugačijim stilom od Austrijanca.

"Što se tiče Zvereva, mislim da je, ako se poredi sa ATP kupom, iznenadio koliko je dobro odigrao do sada. Na ATP kupu je igrao loše, bez samopouzdanja. Uvek ima taj servis koji može da ga izvadi iz nekih situacija i da mu dodatno samopouzdanje da igra dobro. Tamo se nije osećao dobro, I on je isto vredan, radi mnogo, posvećen je, talentovan, tako da, biće interesantno u finalu", smatra Novak. Na pitanje ko bi mu više odgovarao u finalu, imao je spreman odgovor.

"Možda Zverev, ako uspem da mu dobro čitam servis. Sa osnovne linije je dosta opasniji Dominik Tim, posebno kad su malo sporiji uslovi. Iako je i Zverev dosta kvalitetan igrač i ne treba ga potcenjivati. Kažem, drugačiji je stil igrte, tako da za obojicu moram da se pripremim drugačije", zaključio je Đoković.