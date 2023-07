Đoković bez energije, Alkaraz vodi 2:1 (UŽIVO)

Novak Đoković počeo je borbu se za svoju 24. grend slem titulu, osmu na Vimbldonu.

Đoković ponovo spasio brejk lopte

Otvorio je Novak sa 0:30 četvrti set, ali Alkaraz je definitvno u ritmu. Sačuvao je servis i poveo sa 1:0. Već u narednom gemu problemi za Novaka.

Španac dolazi do 0:30, a potom i do 15:40. Spašava prvu, a zatim i drugu. Spasio se Novak, poravnao na 1:1. Da li je ovo nagovještaj preokreta.

Alkaraz rutinski priveo treći set kraju

Nakon što je napravio dupli brejk, Karlos Alkaraz je rutinski priveo treći set kraju. Na kraju je slavio sa 6:1 i stigao do vodstva od 2:1 u setovima.

Đoković je u potpunosti pao energetski u ovom setu i moraće se što prije podići ne bi li se vratio u meč. Španac je na set do druge grend slem titule i prve na Vimbldonu.

Alakarazu maratonski gem za dupli brejk

Đoković je u narednom gemu koji je bio najduži na meču bio na mukama. Spisao je šest brejk lopti, ali nije sedmu. U tim trenucima izgledalo je kao nema energije.

To u potpunosti koristi njegov 16 mlađi protivnik koji dolazi do još jednog brejka za velikih 4:1. Španac ima dva brejka prednosti.

Gem je trajao skoro pa 25 minuta. Čudesno.

Nole propustio dvije brejk lopte

Đoković je bio u nokdaunu, ali je uspio nekako da osvoji gem i smanji na 1:2. Odlučio je spektakularni poen na mreži pri vodstvu Alkataza od 15:30. Ostao je u trećem setu.

U četvrtom gemu Nole dolazi do dvije brejk lopte, no ne koristi niti jednu. Alkaraz potom dolazi do 3:1. I dalje čuva brejk prednosti.

Brejk Alkaraza na startu trećeg seta

Osokoljen osvajanjem drugog setu u kojem je podsjetimo spasio set loptu, Karlos Alkaraz je odmah došao u priliku za brejk, no na Novakovu sreću njegov bekend je bio u autu.

Zatim je odmah uslijedila i druga koju koristi španski teniser i odmah na staru dolazi do velike prednosti (1:0). Brejk je potvrdio i poveo sa 2:0 u trećem setu.

Alkarazu pripao triler u drugom setu

Pobjednika u drugom setu je očekivano odlučio taj-brejk nakon što su oba tenisera predhodno osvojila svoje servise.

Taj-brejk je Đoković dočekao kao novi rekorder, jer je 13.igru dobio 15 puta zaredom na grend slemu.

Odmah je napravio mini brejk, a potom odservirao za 3:0. Španac je smanjio na 2:3, a zatim vratio mini brejk za 3:3. Alkaraz je poveo sa 5:4.

Tada je Novak dobio upozorenje od sudije jer nije servirao na vrijeme, ali je uspio stići do 5.5.

Do set lopte je stigao Đoković nakon sjajnog poena. Pritisak je bio na Špancu, no na semaforu je stajalo 6:6. Narednu set loptu je imao

Španac nakon neiznuđene greške Novaka, prava šteta.

Prvu set loptu koristi Španac i dolazi do 1:1 (8:6).

Sve smo bliži taj-brejku

Alkaraz je stabilizovao svoj servis, poveo je sa 5:4 i stavio Đokovića pod pritisak, jer je u desetom gemu srpski as servirao za ostanak u setu. Španac je očekivano stvorio pritisak, bilo je 30:30, a onda i 40:40.

Ipak, iskusni lisac nije dozvolio set lopte i poravnao je na 5:5. Sve smo bliži taj-brejku.

Drama u drugom setu – 4:4

U šestom gemu Karlitos je na početku opustio ruku. Dva bekend vinera su mu donijeli 0:30, ali Novak ponovo pokazuje klasu i dolazi do poravnanja (3:3).

Naredni gem nije donio dramu, Alkaraz je poveo sa 4:3, ali je Novak uzvratio istom mjerom za 4:4. Ulazimo u finiš dramatičnog drugog seta.

Đoković ponovo spasio brejk loptu

Naredni gem i opet brejk lopta za Španca, no Đoković na maestralan način spašava i dolazi na 40:40, a zatim osvaja gem za 2:2.

Zatim je uslijedio pritisak na servis španskog tenisera. Novak je stigao do 40:40, ali Alkaraz uspjeva nekako izvući gem, te je poveo sa 3:2

Dva brejka zaredom u drugom setu

Ono što se moglo i pretpostaviti jeste da će Alkaraz podići nivou igre u drugom setu.

Osvojio je prvi gem, a zatim je zaprijetio na Novakov servis.

Stigao je do brejk lopte, koju ponovo spašava Đoković, ali odmah je stigla i druga, koju je ovaj put iskoristio 20-godišnji Španac.

U narednom gemu je imao 40:30 za potvrdu istog, ali veliki šampion vraća brejk i smanjuje na 2:1.

Đoković pregazio Alkaraza u prvom setu

Novak Đoković vodi 1:0 u setovima u finalu protiv Karlosa Alakaraza. Sasvim neočekivano je srpski as deklasirao mladog Španaca u prvom setu (6:1).

Sa dva brejka stigao je 5:0, potom je prvi nosilac konačno osvojio servis gem za 5:1, ali je potom Novak sigurno odservirao za 6:1. Sada se nalazi dva seta od istorije, 24. gren slema i osmog trofeja na Vimdldonu.

Dupli brejk Đokovića

U četvrtom gemu smo vidjeli dupli brejk. Nervozni Španac se suočavao sa nove dvije brejk lopte, iste je spasio, ali uslijedila je i treća, koju Novak naravno koristi za velikih 4:0.

Uslijedio je novi servis Đokovića za nevjerovatnih 5:0 u prvom setu. Srbin se nalazi pred osvajanjem prvog seta.

Đoković odmah napravio brejk

Novak je prvi servirao i odmah se susreo sa problemima. Španski teniser je odmah došao do brejk lopte nakon velike Novakove greške pri 30:30.

No uslijedio je sjajan servis Đokovića s kojim spasio prvu brejk loptu, a zatim uz male poteškoće osvojio izuzetno važan prvi gem.

Kazna je ulijedila odmah u narednom gemu.

Novak je stigao do tri vezane brejk lopte, dvije je spasio Španac, ali ne i treću. Srbin je odmah na početku stigao do brejka i poveo sa 2:0, što je bila velika prednost u prvom setu.

Potom je ponovo bilo poteškoća pri servisu, ali je potvrdio brejk za 3:0.

Podrška na terenu

A sudeći po načinu na koji je izašao na posljednji trening, srpski teniser imaće veliku podršku na terenu.

Stotine navijača ispratilo je Đokovića dok je izlazio na jedan od sporednih terena, kako bi obavio posljednji trening pred finale. Nije se mogao vidjeti Novak od tolikog broja ljudi koji su ga opkolili.

Trenirao je Srbin pod budnim okom svog trenera Gorana Ivaniševića, ali i stotine okupljenih ljudi oko terena. Na sve načine su ljubitelji tenisa pokušavali da vide najboljeg koji je ikada držao reket.

Isto je bilo i kada je sa treningom završio. Kada je osvajač 23 grend slema krenuo sa terena, opkolio ga je ogroman broj navijača – svi su željeli sliku, autogram ili nešto od sportske opreme, pa je moralo da interveniše i obezbijeđenje, navodi Sportal.

Finale Vimbldona između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza na programu je od 15 časova.