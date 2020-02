Đoković bjesnio na sudiju: U ključnom gemu mu uzeo servis

Najbolji srpski teniser Novak Đoković žestoko se borio u drugom setu sa Dominikom Timom, ali u jednom, ključnom.

Igrao se deveti gem drugog seta, Tim je poslije brejka Đokovića za izjednačenje 4:4 imao prednost 15:30, a Novak je bio u neugodnoj situaciji.

Probao je da se skoncentriše na servis i onda se začulo upozorenje sudije da je prekoračio dozvoljene 24 sekunde za to. Tim je osvojio poen i došao do dve brejk lopte poslije teškog poena.

Novak se opet namjestio na servis, a Dumusoa mu je ovog puta automatski oduzeo prvi servis. Đokovića je to iznerviralo, odservirao je drugi, promašio i Tim je opet došao do brejka kojim je vrlo brzo osvojio set.

U trenutku kada je Đoković završio gem u kom je pretrpio brejk prišao je Francuzu i rekao mu "Čestitam, učinio si sebe slavnim, bravo".

