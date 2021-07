"Đoković će osvojiti 25 ili 26 Gren slemova"

Bivši teniski šampioni Mats Vilander i Džon Mekinro upustili su se u prognozu koliko će članovi velike trojke osvojiti Gren slemova do kraja karijere.

Zanimljivo je da i Šveđanin i Amerikanac daju najveće šanse Novaku Đokoviću.

I jedan i drugi su uvjereni da će Novaku pripasti nezvanična titula GOAT i to sa ubjedljivom prednošću.

Mekinro je uvjeren da će, kada se bude podvlačila linija, Novak imati najviše titula.

"Reći ću, Rodžer Federer više neće osvojiti nijedan slem. Rafa možda još jedan, a Novak Đoković još četiri ili pet, to je moja prognoza. Zavisi od zdravlja i spremnosti, ali to je moje mišljenje", kaže Mekinro.

S druge strane, Vilander je još veći optimista kad je riječ o Đokoviću.

"Mislim da će Novak osvojiti Zlatni slem ove godine i da će do kraja godine imati 21. U sljedeće dvije godine će uzeti još po dve ili tri titule, tako da vjerujem da će doći do 25 ili 26 slemova. Novak ne izgledao kao da mu je 34 godine, nego kao da je u sredini dvadesetih, leti po terenu. Slažem se sa Džonom za Federera i Nadala, ali Novaku se nešto može desiti, to se nikad ne zna", poručio je Mats.

U svakom slučaju, zanimljiva ocjena ako se ima u vidu da su svi uveliko u četvrtoj deceniji života.

(B92)