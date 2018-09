Đoković čeka Federera u četvrtfinalu US Opena

Novak Đoković je slavio rezultatom 6:3, 6:4, 6:3 poslije nešto više od dva časa igre.

Novak Đoković savladao je Portugalca Žoaa Sousu u osmini finala US opena sa 3-0 u setovima.

Srpski teniser je tako "zakazao" duel sa Rodžerom Federerom u četvrtfinalu, ukoliko Švajcarac savlada Australijanca Džona Milmana.

Đoković je dobro počeo duel, nije puno griješio, ali je istom mjerom uzvraćao Portugalac Sousa. Borba je bila velika, ali je ipak Novak jako brzo napravio brejk, već u trećem gemu seta.

Sousa je pružao odličan otpor, ali je ipak ponovo posustao krajem seta, pa je Novak završio set novim brejkom.

U drugoj dionici meča Sousa je nastavio da pruža odličan otpor nekadašnjem najboljem teniseru planete, i prvi je došao do oduzimanja servisa.

Đoković se ipak brzopotezno vratio u meč i odmah rivalu uzvratio istom merom. Ređali su se neki gemovi gde nismo viđali brejk prilike, a sjajno su igrali obojica. Kod Novaka se u ovim trenucima već vidjela prva nelagodnost, ali to ga nije sprečilo da pri rezultatu 5:4 dođe do brejk-set šanse i da završi set duplom servis greškom protivnika.

Srpski teniser je na pauzi između setova došao do sudije Kjotavonga i obavestio ga da će otići do tolaeta. U tim trenucima Sousa se pitao zašto Novaka nema na duže vreme, a britanski sudija mu je objasnio da je to dozvoljeno.

Tačan problem Novaka nije bio poznat, a on je nedugo zatim zatražio pomoć fizioterapeuta, sa kojim je otišao na kraću pauzu u svlačionicu.

Kada se Srbin vratio na teren izgledao je kao da ima manjih problema, a Sousa je nastavio dobro da igra. Nije bilo brejka nekoliko gemova i obojica su lako dolazili do svojih gemova.

Međutim, Đoković dolazi do brejka jednim fantastičnim gemom. Pravi neke nevjerovatno vinere bekhend paralelama, uz liniju, a zatim i rješava gem odličnim forhendom.

Kod servisa za meč nije bilo većih problema, iako se Sousa potrudio da ostane u meču svim snagama.

(b92)