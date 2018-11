Đoković čestitao Hrvatima osvojen Dejvis kup

Dejvis kup reprezentacija Hrvatske osvojila je Dejvis kup pobijedivši u finalu selekciju Francuske 3:1 u Lilu.

Velika radost navijača, a poslije osvojenog trofeja, u svlačionici gostujuće ekipe pojavili su se i teniseri Francuske čestitavši im na trijumfu.

Čestitku je uputio i najbolji teniser svijeta Novak Đoković, oglasivši se na Twitteru.

On je na svom zvaničnom Tviter nalogu podijelio dvije fotografije i uputio čestitku.

"Čestitam Hrvatskoj na osvojenoj tituli u Dejvis kupu. Ovi momci su sjajni teniseri, ali pre svega oni su sjajni ljudi. Predivna slika oba tima je za svako poštovanje. Tako i treba u sportu", napisao je Đoković.

Congrats #Croatia for winning @DavisCup title. These guys are great tennis players but more than that, they are really great human beings I admire & appreciate. Wonderful photo of both teams together post match tie is a sign of great respect That’s what sport is all about pic.twitter.com/chqqwqbtuJ