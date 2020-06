Đoković čistio teren sa sinom i "potkačio" Vavrinku

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković trenirao je na "Višnjiku" u Zadru.

Poslije treninga, sa sinom Stefanom je počistio teren, prenosi B92.

Novak je istakao da je na teren stigao sa plaže.

To je bila dobra prilika da potkači Stena Vavrinku.

Švajcarac je poznat po šarenim šorcevima za plažu, koje nosi na mečevima.

"Neki momci imaju ovakve šorceve za plažu i igraju u njima", napisao je Novak i označio Vavrinku na Twitteru.

After tennis session with Stefan, we cleaned the court. Forgive my shorts selection. Came to the court from the beach . Some guys have this kind of shorts style for official tennis matches @stanwawrinka85 https://t.co/ayRHmBIVQb pic.twitter.com/1Ey7GfGQHV