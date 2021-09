Đoković daleko ispred Medvedeva: Još nije vrijeme za smjenu generacija

Rodžer Federer i Rafael Nadal su nekako otišli u zapećak, a poraz Novaka Đokovića u finalu US Opena od Danila Medvedeva je pokrenuo priču o smjeni generacija. Definitivno, o tome ne bi trebalo ni da se trenutno govori.

Nova generacija osvojila je tek prvi Grend slem u bliskoj prošlosti, a zaradio je pobjedu upravo Medvedev.

Rus je u momentu osvajanja imao 25 godina i 214 dana, a mnogi teniseri su u njegovim godinama odavno bili višestruki Grend slem šampioni.

Prvi Novak je već u toj dobi imao pet naslova, kao i Boris Beker.

U njegovim godinama, Mats Vilander i Džon Mekenro su osvojili po sedam Grend slemova, o Pitu Samprasu i da se ne govori, a pogotovo ne o Federeru i Nadalu.

Najzanimljivije je što je Bjorn Borg sa 25 godina i 214 dana imao već 11 titula.

Ako gledamo generacijski, svaki talas novih tenisera je prilično silovito smjenjivao staru gardu, ali toga za sada nema, piše Telegraf.

Daniil Medvedev at 25y 214d has won his 1st Slam at @usopen At same age Bjorn Borg has won #USOpen pic.twitter.com/JaAbuiXnAj