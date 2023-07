Đoković danas lovi deveto finale na Vimbldonu

Završnica Vimbldona, njegovo 136. izdanje stigla je do same završnice.

U petak ćemo saznati finaliste najprestižnijeg turnira na svijetu nakon što koplja u polufinalima ukrste Novak Đoković i Janik Siner, te Karlos Alkaras i Danil Medvedev. Istorija kaže da je od pomenute četvorice samo Đoković igrao polufinale, a onda i finale na Centralnom terenu.

Najbolji srpski teniser danas će odigrati svoje 46. grend slem polufinale, a čak 12. na Vimldonu. Najbolji svih vremena će protiv italijanskog tenisera Janika Sinera tako loviti deveto finale na najstarijem turniru i nezvaničnom prvenstvu svijeta. Svi ovi zastrašujući podaci govore, kao i sve prognoze da će Đoković biti apsolutni favorit protiv nadolazeće zvijezde i 14 godina mlađeg Sinera, kojem će ovo biti prvo polufinale Vimbldona.

Da Italijan zna biti nezgodan, Đoković je osjetio prošle godine kada su se na istom mjestu sastali prošle godine, samo tada u četvrtfinalu. Siner je imao velikih 2:0 u setovima, a onda je Novak na samo sebi svojstven način došao do preokreta, a kasnije pobjedom nad Nikom Kirjosom i do sedme titule na “svetoj“ travi. Siner će mu sada biti pretposljadnja prepreka ka osmoj tituli, petoj uzastopnoj na terenima “Ol Ingland Klaba“ i što je najvažnije 24. grend slem naslovu s kojim je Rafaelu Nadalu pobjegao za dva trofeja.

Takođe, rekorder po broju grend slem titula danas će tražiti 34. vezanu pobjedu u Londonu, a čak 45 uzastopnu na Centralnom terenu gdje je bez poraza od 2013. godine. Legendarni Mats Vilander nema nikakve sumnje u pogledu toga može li Novak Đoković do još jednog Vimbldona.

„Novak Đoković nije samo najbolji kad se poredi sa drugim igračima, mi smo u 2023. vidjeli najbolju verziju Novaka. To kako je osvojio Australijan open bilo je nevjerovatno, udarao je forhend jače nego ikada prije. Onda je na Rolan Garosu i to kako je igrao polufinale protiv Karlosa Alkarasa je apsolutno nevjerovatno. Ista stvar, diktira igru sa 36 godina. Ne vidim što ne bi mogao da bude u stanju da osviji 28, 29, 30 slemova. Favorit je na Vimbldonu što ga čini favoritom i na US Openu, onda je favorit u Australiji jer je tamo uzeo deset titula, brani titulu na Rolan Garosu. Ne vidim znak koji mi govori da on usporava, a vidim mnogo toga što mi ukazuje da je sve bolji", rekao je Vilander.

Meč između Đokovića i Sinera zakazan je kao prvi u singl konkurenciji na Centralnom terenu i on će početi u 14:30 sati. U drugom današnjem polufinalu koje će početi odmah poslije meča Đoković – Siner, sastaće se prvi nosilac Karlos Alakaras i treći igrač svijeta Danil Medvedev. Biće ovo njihovo prvo polufinale u Londonu, što znači da će jedan od njih po prvi put igrati nedjeljno finale na Centralnom terenu. Do sada su se sastajali tek dva puta, a oba tenisera imaju po jednu pobjedu. Španac je ove godine slavio na Indijan Velsu, dok je Rus prije dvije upravo na Vimbldonu u trećem kolu pobijedio Alkarasa.