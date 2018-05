Đoković danas protiv Munara

Najbolji srpski teniseri Novak Đoković i Dušan Lajović danas će igrati svoje mečeve drugog kola Rolan Garosa. Đoković se sastaje sa Špancem Đaumeom Munarom, dok će Lajovićev rival biti Aleksander Zverev iz Njemačke.

Novak će igrati na terenu „Suzan Lenglen“ poslije duela između Ukrajinke Eline Svitoline i Viktorije Kuzmove iz Slovačke, a taj meč počinje u 11 časova. U isto vrijeme program na Terenu 1 otvaraju Čehinja Petra Kvitova i Lara Aruabarena iz Španije, poslije kojih će svoj meč završiti Francuz Žilijen Beneto i Leonardo Majer iz Argentine, a poslije njih igraju Lajović i Zverev.

Lajovića tokom dana čeka i meč dubla u paru sa Nijemcem Florijanom Majerom, a rivali će im biti četvrti nosioci Džejmi Mari i Bruno Soareš. Taj susret je peti po redu na Terenu 15. Dubl će igrati i Aleksandra Krunić, a nju i Katerinu Bondarenko iz Ukrajine čeka meč sa domaćim teniserkama Viržini Razano i Jade Suvrijn.

Od ostalih predstavnika bivše Jugoslavije, na terenu će se danas u singlu naći i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Džumhur igra drugi meč na Terenu 8 sa Raduom Albotom iz Moldavije.

