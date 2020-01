Đoković deklasirao Federera za finale Australijan opena

Novak Đoković i Rodžer Federer odigrali su spektakularno polufinale Australijan opena, a srpski teniser je na dominantan način došao do pobjede od 7:6 (1), 6:4, 6:3!

U jubilarnom 50. susretu sa Rodžerom, Đoković je došao na korak do 8. titule u Melburnu, odnosno 17. na svim Gren slemovima! Tri puta je Novaku uspjelo da odbrani titulu u Australiji, na pragu je da to učini četvrti put protiv pobjednika meča Dominik Tim - Aleksander Zverev, najverovatnije u nedjelju u 9.30, što je standardan termin za udarne duele na ovom turniru.

Novak je potvrdio klasu od početka turnira, samo je u prvom kolu izgubio jedan set od Jana Lenarda Štrufa, poslije čega je usledila potpuna dominacija, krunisana protiv Švajcarca. Rodžer je prevazišao Tenisa Sandgrena u četvrtfinalu tek poslije pet setova i sedam sačuvanih meč lopti, nije imao snage da napravi novi podvig protiv najvećeg rivala u karijeri, iako je vrhunski počeo meč.

Dugo u prvom setu nije Novak imao rješenje za razorne servise velikog rivala, bio je na pragu gubitka prvog seta, kada je Federer poveo sa 5:2 servisom ostavivši Đokovića na nuli. Uzvratio je Novak žestoko, oduzeo je servis bez izgubljenog poena, pa uveo duel u taj-brejk, u kom je uz nove majstorije samo jedan poen ostavio Švajcarcu.

An almost perfect tiebreak from the world No.2 @DjokerNole rises to the occasion to take the first set against Roger Federer 7-6(1).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ReszCXiX9H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Odmah je po gubitku seta Federer otišao u svlačionicu uzevši ljekarski tajm-aut, a pauza je prijala i Đokoviću, istezao se i odmori, usput uzevši lijekove. Protiv Raonića je Novak prevazišao probleme sa okom i migrenom, uspio je i ovaj put da se izbori sa umorom, pa je nastavio dominantno drugi set pri svom servisu.

U dva gema drugog seta je propustio tri brejk šanse, ali je u najvažnijem momentu, pri 5:4, došao do ključnog gema! Zaorilo se sa tribina "Nole, Nole" dok se Rodžer spremao za servis, to je dalo dodatno samopouzdanje Đokoviću, nanizao je dva poena vrijedna osvajanja drugog seta.

One set away. On his first opportunity, @DjokerNole breaks the Federer serve to clinch the second set 6-4. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eKCfGy2uoo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

U nastavku, sačuvao je kontrolu nad igrom i do pobjede došao nakon dva sata i nešto više od 15 minuta - ključan je bio brejk u šestom gemu za 4:2.

U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E @DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his th #AusOpen title #AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

(Telegraf.rs)