Đoković dječaku nije poklonio samo reket, priča se nastavila kasnije

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pokazao je na Rolan Garosu da ne samo da je najbolji teniser, već i veliki čovjek, što je u životu mnogo bitnije! Njegov potez na kraju meča, kada je poklonio reket mladom dječaku čiju je podršku čuo tokom meča, oduševio je svijet.

Dječak je skakao od radosti i Novak mu je omogućio najveću sreću u životu, a toga su svjesni i njegovi roditelji, koji su se oglasili na društvenim mrežama, kao i za francuske medije.

Francuski mediji, konkretno sajt "Francebleu" uspjeli su da dođu do oca mladog sedmogodišnjeg Toma, čije su suze radosnice i neizmjerna sreća nakon što je dobio reket od Đokovića, obišle planetu.

Cijela njegova porodica bila je na tribinama Rolan Garosa, a njegov otac je otkrio da je Tom veliki navijač Đokovića, koji je njegov idol.

"Na meč je došao u srpskoj majici", otkrio je njegov otac, a zatim opisao detalje tokom meča, naročito kada je Novak izgubio prva dva seta od Cicipasa u finalu.

"Počeo je vrlo snažno da ohrabruje Novaka, koji ga je primijetio. Uspostavio je malu vezu. Kada je došao da sjedne nasuprot nas, pogledao je Toma i podigao mu palčeve u vis i namignuo", priča otac.

Nakon što je poslije nevjerovatnog preokreta Novak uspeo da savlada Cicipasa i dođe do svog 19. Gren slem trofeja, došao je baš kod malog Toma čija podrška mu je dala energiju da napravi preokret.

Ali, otac otkriva da se Novak nije zaustavio na tome što je svom navijaču dao samo reket.

Nakon što ga je vidio kako skače od sreće, Novak je pogledao ka Tomu i rekao mu je da ostane tu "Vratiću se poslije", obećao mu je najbolji teniser svijeta, koji je nakon finala imao obaveze za davanje intervjua i ceremoniju dodele pehara.

Đoković je nakon svega ponovo došao do Toma, u svojoj torbi je našao dva kačketa, jedan je dao svom vjernom navijaču, a drugi njegovoj sestri, a dječaka je pustio na drugu stranu ograde i razgovarao je sa njim.

"To je vrlo topao trenutak za njega, mislim da ga neće nikad zaboraviti. Novak mu mnogo znači, bio je to trenutak sreće", ispričao je otac dječaka.

Interesantno je da nakon finala sedmogodišnji dječak i dalje pod utiskom Novakovog gesta. Otac otkriva i da sada ne skida kapu koju mu je Novak poklonio.

"Bio je nevjerovatno srećan. Siguran sam da je o tome razgovarao i sa prijateljima. Jutros je želio da uzme kapu i odnese je u školu. To je trenutak koji će mu se zauvijek urezati u sjećanje. Želio je da nosi kačket i popodne na ručku. U subotu igra na turniru, mislim da će ga i tada nositi", ispričao je otac dječaka.

I majka mladog Toma, koja je uslikana kako u momentima dok Novak predaje reket njenom sinu pravi fotografije za uspomenu i za sva vremena, nije krila oduševljenje.

Objavila ih je na svom Instagramu iz komentar oduševljenja.

"Vjerovatno najbolji momenat Rolan Garosa i u životu mog djeteta, hvala Novače za trenutak koji mi se zauvijek urezao u pamćenje. Pravi šampion", napisala je ona, prenosi "Telegraf.rs".

Novak je na konferenciji za medije poslije trijumfa otkrio zašto je baš mališanu dao reket poslije finala.

"Ne znam ko je dječak, ali sam ga čuo sve vrijeme. Bodrio me je kada sam gubio 2:0. Čak mi je davao i savjete tokom meča, kao trener ha-ha 'idi na njegov bekhend'. On je bio najbolji izbor, želio sam njemu da dam reket jer me je podržavao tokom čitavog meča", rekao je Đoković.