Đoković dobio izvinjenje iz Australije

​Tema vakcinacije i mjera, koje namjerava da sprovede Australijan open, ne prestaje da intrigira javnost.

Prvi Grend slem u sezoni počinje 17. januara, a već dugo postoje najave da će učesnicima dolazak biti dozvoljen samo ukoliko su vakcinisani.

Premijer Viktorije ne odustaje od čvrstog stava, a tamošnji medij "Australijan" objavio je i tekst sa naslovom: "Da li je Đoković vrijedan toga da ugrozimo AusOpen?".

U ovom tekstu autor najoštrije kritikuje ideju da se i nevakcinisanima dozvoli ulazak u Melburn, a u fokusu je naravno Novak Đoković, koji, doduše, ne želi da otkrije svoj status po pitanju vakcine.

Pritisak koji trpi Novak je veliki, a u međuvremenu stiglo je jedno izvinjenje iz Australije, od dugogodišnjeg bivšeg direktora Australijan opena, Pola Meknamija.

On je napisao: "Izvinjavam se u ime moje zemlje", odmah ispod gorespomenutog teksta.

Meknami je i čovjek koji je osvojio pet GS trofeja - sve u dubl konkurenciji.

I apologise on behalf of my country