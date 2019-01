Đoković dobio prvi set 6-3

Pred nama je još jedan teniski klasik koji će, kako kod da se završi, imati posebno mjesto u teniskoj istoriji.

10.53 - Fantastični Nole uzima brejk i povećava prednost u drugom setu na 4-2.

First real test for the world No.1.@DjokerNole holds on to lead 4-2 with a break in the second set against Rafael Nadal.#AusOpen pic.twitter.com/aGvaCyzBDS — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

10.45 - Sjajna završica u petom gemu i prednost za Đokovića 3-2.

Bilo je očigledno da je servis Nadala ranjiv, posebno što nije imao apsolutno nikakav ritam kod forhenda. Previše je forsirao sa te strane i napravio dve brze neiznuđene greške. Upisao je prvi as u meču, ali je nakon odličnog riterna Đokovića rezultat glasio 15:40. Prvu brejk priliku je Srbin iskoristio uz mnogo sreće na mreži i došao do vođstva.

10.41 - Đoković izjednačio na 2-2. Rafa nemoćan u ovom gemu.

10.37 - Nadal opet vodi, 2-1 za Španca u drugom setu.

10.33 - Đoković izjednačio u drugom setu. 1-1

10.30 - Nadal osvaja prvi gem u drugom setu.

Prvi put od početka susreta španski igrač ima prednost. Iako je Đoković odigrao spektakularnu dijagonalu bekhendom za 30:30, Rafa je vezao dva odlična servisa i došao do prvog gema u drugom setu.

10.23 - Đoković siguran. Prvi set na finalu Australian Opena za Srbina. 6-3.

First set: @DjokerNole The world No.1 drops only one point on serve to take the opener 6-3 against Rafael Nadal.#AusOpen pic.twitter.com/eHd6LjbTyl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

Prvi poen na svoj servis Đoković je izgubio na početku devetog gema, ali mu to nije zasmetalo da nastavi u ritmu kao iz ranije faze seta. Sa dva vinera je izbjegao problem, a onda dobio najdužu razmenu od 21 udarca. Usledila je nova greška Nadala i Srbin je dobio prvi set.

10.18 - Nadal se ne predaje, siguran u ovom gemu, smanjio prednost na 5-3.

A steady game for @RafaelNadal. He holds to love but still trails 3-5 in the first.#AusOpen pic.twitter.com/eqqO1KvU86 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

10.14 - Đoković siguran za 5-2, Španac ispustio šansu da smanji rezultat.

Serving accuracy @DjokerNole has not dropped a point on serve to lead Rafael Nadal 4-1 in the opening set.#AusOpen pic.twitter.com/f5Mt39JXe2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

10.10 - Nadal smanjio prednost na 4-2.

10-05 - Đoković nije dao šansu Špancu te gem za 4-1 dobio sa 40 naprema 0.

Već četiri asa upisao je Beograđanin i trasirao put ka novom laganom gemu. Opet ga je dobio sa "nulom" i bekhend vinerom došao do +3.

10.02 - Nadal je uspio da dobio svoj prvi gem i smanjio prednost Đokovića na 3-1.

9.56 - 3:0 – Novak ekspresno potvrdio brejk

Najbolji teniser planete na početku susreta i sjajnim servisima i forhendima potvrđuje brejk.

.@DjokerNole comes out firing, winning the first points of the match. Follow every point and catch all the insights from the men's final with #Infosys MatchBeats: https://t.co/w3AYZn2LN7#AusOpen pic.twitter.com/CWs5ag1kEp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

9.54 - Sjajno igra Đoković, sa 40 naprema 15 osvaja i drugi gem.

9.49 - Đoković servira i ovaja prvi gem.

Odlično je Đoković počeo i u prvi poen dobio finerom iz forhenda. Nadal je potom pogriješio, a asom je Srbin došao do tri gem lopte. Uslijedio je nešto duži poen i izuzetni bekhendi našeg igrača za prvo vođstvo.

Najveće tenisko rivalstvo u istoriji dobija 53. čin, od kojih se svakako najduže pamti finale Melburna iz 2012, kada je Đoković slavio poslije skoro šest sati veličanstvene borbe.

Srpski igrač trenutno vodi 27-25 u pobjedama, dobio je osam od posljednjih deset mečeva, uključujući i posljednji u polufinalu Vimbldona.

Tada je nakon borbe u pet setova koja je trajala dva dana slavio sa 6:4, 3:6, 7:6 (11-9), 3:6, 10:8. Pobjedniku će osim 2.000 ATP bodova pripasti ček i na 4.100.000 australijskih dolara, što je nešto više od 2,5 miliona evra.

O velikom rivalu i nedeljnom finalu, Novak je rekao: "Ovo su mečevi za koje se živi. Finala Slemova, igranje protiv najvećih rivala na njihovom vrhuncu. Šta još mogu da poželim? Ulog je zaista veliki. Pisanje istorije ovog sporta koji toliko volim je čast i privilegija. To je ogromna motivacija."