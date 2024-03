Đoković dobio teniskog "Oskara" (VIDEO)

Svjetski broj jedan Novak Đoković dobitnik je ATP nagrade "Zlatni reket", inspirisane filmskim "Oskarom", za najbolju priču u svijetu tenisa.

Glasanjem teniskih fanova na društvenim mrežama Novak Đoković je dobio "Zlatni reket" za najbolju priču od strane ATP-a.

Đokoviću je tokom intervjua predata nagrada, a on ju je primio sa oduševljenjem, potpuno ušavši u manir glumca na dodjelama prestižnih nagrada.

"Konačno, posle toliko godina u ulozi Novaka Đokovića! Hvala svima, neverovatno putovanje prethodnih 20 godina u ulozi Novaka Đokovića. Nekad je bio zabavan, nekad dosadan, ali to je deo posla. morate to da prihvatite. želeo bih da se zahvalim mom prijatelju Frejzeru Meknajtu. Nije počelo kako bi valjalo, osvajanjem Australijan opena, ali je bilo zabavno prilikom cepanja majice u toaletu u Melburnu. To je bio jedan od najsmešnijih poteza mog lika. Hvala puno mojim producentima i režiserima. Vratiću se uskoro", rekao je Novak, prenosi RTS.

It’s the final Golden Rackets Award, and the Best Storyline goes to… Bert Critchley for his portrayal of Novak Djokovic This one’s for you, Bert Fam pic.twitter.com/C7l8RyYqEv