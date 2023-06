Đoković drugi nosilac Vimbldona, ali najveći favorit

Srpski teniser Novak Đoković biće drugi nosilac na ovogodišnjem Vimbldonu, koji počinje 3. jula, saopštili su organizatori trećeg grend slem turnira u sezoni, ali po svim prognozama, on je ipak broj jedan kada su u pitanju šanse za trijumf.

Đoković je sedmostruki šampion Vimbldona i branilac pehara, ali je ipak zbog pozicije na ATP listi postavljen iza prvog reketa svijeta Španca Karlosa Alkaraza.

Srpski teniser je četvorostruki uzastopni šampion i za poraz na terenima Ol Ingland kluba ne zna već 28 mečeva pa kod analitičarke Eurosporta Lore Robson nema dileme ko je najveći favorit.

"Definitivno je favorit u mojim očima, posebno poslije Pariza. Količina samopouzdanja koju ima u ovom trenutku, osvojio je turnir toliko puta, djeluje opušteno na ovoj podlozi, tako komforno na Centralnom terenu, sve ovo govori da je teško kladiti se protiv njega. Način na koji se kreće po ovoj podlozi drugačiji je od bilo koga drugog, jer je u stanju da uzme stvari koje koristi na drugim podlogama, poput proklizavanja. I dalje uspijeva da ostane u balansu, što je na travi najteže, da ima dovoljno u nogama da prođe ispod svake lopte. Jednostavno ne razmišlja o tome", kaže Robso-nova.

Nole je rekorder sa 23 grend slema, a slavna Argentin-ka Gabrijela Sabatini ne sumnja da će ih osvojiti još.

"Ono što je impresivno jeste koliko je na Rolan Garosu podigao nivo igre u odnosu na prethodne turnire. Čudesno je kako to čini, jer kad uđe u grend slem, maksimalno je posvećen, koncentrisan - i zbog toga jeste ono što jeste. On je jedan od rijetkih igrača koji danas može da iznova obara rekorde, jer posjeduje mentalitet, igru i posvećenost koji su potrebni za takve uspjehe - i uopšte me ne bi čudilo da osvoji još slemova do kraja karijere", kaže nekadašnja treća teniserka svije-ta i osvajačica US opena 1990.

Posljednjih dana na društvenim mrežama kruži nevjerovatan podatak da Đoković ukupno na Vimbldonu ima 86 pobjeda. Preostalih 19 tenisera koji čine trenutnih top 20 na ATP listi zbirno ima 85.

Đoković je prema svim parametrima daleko najbolji teniser u istoriji, a fascinantno zvuči podatak da je do sva 23 grend slema došao pobjedama nad tri ili više igrača koji su u tom trenutku bili u svjetskih top 10. Sa druge strane, Rodžer Federer je na ovakav način osvojio 15 najvećih titula, a Rafael Nadal 13.

Federer ima 105 pobjeda na Vimbldonu i osam titula, jednu više od Đokovića. Tih osam londonskih pehara osvojio je nastupivši na 22 prestižna turnira u Londonu, dok je Đokovićev procenat uspješnosti bolji, jer je sedam titula u Engleskoj osvojio nakon 17 nastupa.

Njih dvojica su se četiri puta susreli na Vimbldonu, Nole je slavio u sva tri okršaja u finalu sa slavnim Švajcarcem, dok je jednom izgubio od Federera u polufinalu. Federera više nema na terenu, a ni Noletov najveći rival Nadal neće igrati u Londonu. Ulogu glavnog izazivača preuzeo je mlađani Španac, koji se zbog prevelikog pritiska slomio u polufinalu ovogodišnjeg Rolan Garosa. Kako se početak Vimbldona bliži (3. jul), tako se opet sve više priča o Alkarazu kao tenise-ru koji će Đokovića srušiti na njegovoj omiljenoj podlozi. Osokoljeni Alkarazovim trijumfom na travi Kvinsa, bukmejkeri polako snižavaju kvotu na Španca, a oni naklonjeni Špancu dižu tenziju i već projektuju da će baš u Londonu označiti kraj Đokovićeve serije nepobjedivosti. Sličan scenario je viđen i uoči pariskog grend slema, pa je on završio kako je završio.

Španac je juče objavio da neće igrati na dva egzibiciona meča u Harlingem klubu, jer želi da se odmori za Vimbldon.