Đoković držao čas Raoniću, zakazao klasik sa Federerom

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković pobijedio je Kanađanina Miloša Raonića u četvrtfinalu Australijan opena sa 3:0 i plasirao se u polufinale gdje ga očekuje Rodžer Federer, koji je prethodno slavio u duelu sa Sandgrenom.

Novak je diktirao tempo od početka do kraja, strpljivo stvarao brejk šanse i čekao priliku da oduzme servis rivalu. Na kraju, uspijeva da upiše i desetu pobjedu iz isto toliko susreta sa kanadskim teniserom i nastavi trijumfalni niz.

Sam početak susreta obilježio je srpski teniser koji je na zagrijavanje izašao sa duksom na kojem su inicijali Kobija Brajanta, kao i brojevi 8 i 24 koje je slavni košarkaš nosio. Na ovaj način Novak je podsjetio na nesreću sportiste koja je potresla svijet i još jednom pokazao koliko mu je Brajant značio.

Od samog starta, Novak je bio perfektan i osvajao gemove bez izgubljenog poena. Sa druges strane, Raonić se "mučio" i grčevito branio svoj servis, kao i Đokovićeve brejk lopte, koje su se nizale iz gema u gem kada je Kanađanin servirao i koje Srbin nije uspijevao da materijalizuje.

Tako je bilo sve do 5:4 za Novaka. Tada je Raonić servira, a baš kao i u većem dijelu meča, Novak je uspio da se izbori za tri brejk lopte, ali za razliku od prethodnih, sada, u najbitnijem momentu dolazi do brejka vrijednog osvojenog seta.

U nastavku, Novak je po "receptu" iz prvog seta napao protivnika i stvarao šanse za brejk, Pri rezultatu od 2:1, Đoković je uspio i "oduzeo" servis Raoniću za 3:1. Ipak, presudan momenat seta dogodio se na 4:1. Tada je jedan od najtežih i najdužih gemova meča odigrao je Novak.

Raonić je, i pored toga što je gubio 40:15, uspio da veže tri poena i dobro zaprijeti srpskom teniseru, koji nekako uspijeva da uzvrati i osvoji gem za 5:1.

Bez većih problema uspijeva da slomi otpor rivala i dođe na set od pobjede.

Kada je riječ o 3. setu, on je počeo prilično ujednačeno i "tvrdo". Obojica tenisera osvajala su poene na svoj servis, bez mnogo prilika za brejk. Vidna je bila sigurna igra Đokovića koji je malo po malo "lomio" rivala.

Posebno je zanimljivo bilo pri rezultatu 5:5. Imao je Đoković 4 prilike za brejk u 2. najdužem gemu susreta. Ipak, Kanađanin je strašnim servisima, zahvaljujući kojima je došao do 18 asova, upisao novi poen.

Tako je bilo sve do 6.6, ušlo se u taj-brejk u kojem je slavio Novak.

Da podsjetimo, sljedeći meč Novak igra u polufinalu sa Rodžerom Federerom.

(Telegraf.rs)