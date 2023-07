Đoković gazi ka četvrtfinalu, policijski čas odgodio slavlje

Policijski čas prekinuo je meč četvrte runde Vimbldona između Novaka Đokovića i Huberta Hurkača.

U tom trenutku rezultat je glasio 2:0 za Đokovića (7:6, 7:6). Meč će biti nastavljen u ponedjeljak nakon prvog meča na Centralnom terenu odnosno nešto iza 16 sati.

Program na Centralnom terenu danas se odužio. Prvo su Rubljev i Bublik (3:2) odigrali maksimalan broj setova, a isto su učinile Iga Švjontek i Belinda Benčić (2:1), tako da su Đoković i Hurkač meč počeli nešto prije 22 sata i odmah se znalo da meč neće biti zavšen do ponoći odnosno 23 časa po lokalnom vremenu kada u Londonu nastupa policijski čas poslije kojeg nema više tenisa.

Ovo pravilo bilo je prekršeno tek jednom. Bilo je to 2012, kada je Endi Mari igrao protiv Markosa Bagdatisa i kada mu je u 23.00 falio samo jedan gem za pobjedu. Supervizor Endru Džeret je odobrio produžetak meča – tada i više nikada.

Inače, Đoković je u dosadašnjih pet međusobnih duela slavio u svih pet navrata. Meč je dočekao sa 31. uzastopnom pobjedom na Vimbldonu, dok na Centralnom terenu nije izgubio više od decenije (10 godina i dva dana).

U prvom setu oba tenisera su bila nemilosrdna na svom servisu. Tek je u devetom gemu Novak zaprijetio, došao do 40:40, ali je Poljak opet servisima osvojio gem za 5:4. U narednom gemu vidjeli smo reprizu samo na drugoj strani, ali je Novak ovaj put bio pribran za 5:5.

Odluka u prvom setu je pala u taj-brejku u kojem je poljski teniser prvi napravio mini brejk za 4:3 i to poslije dvostruke greške Đokovića koja je mogla biti kobna za njega. Poljak je imao tri set lopte, no vlasnik 23. grend slem titule još jednom pokazao klasu i mentalnu stabilnost. Spasao je sve tri, a onda iskoristio svoju prvu set loptu za 7:6 (8:6). Ovo mu je bio 13. u nizu taj-brejk kojeg je dobio i tako je prestigao Pita Samprasa (12).

Nakon što je izgubio praktički dobijen prvi set Poljak je bio malo uzdrman na početku, prvi servis je popustio, pa Novak u četvrtom gemu dolazi do prve brejk lopte. Ipak, 18. teniser svijeta se izvukao iz ove situacije i poravnao na 2:2. Kod rezultata 4:3, Srbin dolazi do tri vezane brejk lopte, nije ih iskoristio, imao je i četvrtu, ali je nakon nestvarnog poena (Đoković prešao mrežu poslije nevjerovatne putanje loptice) Hurkač i to uspio spasiti i poravnati na 4:4.

Jasno je tada bilo da ćemo ponovo gledati taj-brejk i novu dramu. Đoković pravi mini brejk za 2:0, no Poljak uzvraća i dolazi na 2:2. Kod 4:4 Hurkač sjajno pogađa i dolazi na 5:4 pred dva svoja servisa, no Nole opet uzvraća i poravnava na 5:5, a zatim novim brejkom dolazi na 6:5 i dobija set loptu. Imao je servis, no uslijedio je čudesan poen Poljaka za 6:6 i nastavak velike drame. Đoković je poveo 7:6, a onda došao do poena za velikih 2:0 u setovima. Nakon toga je donijeta odluka o prekidu meča.

Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv Andreja Rubljova koji je danas savladao Aleksandra Bublika sa 3:2.